Giornata della donna: ecco dove festeggiare

10:30 - Come ogni 8 marzo si celebra la Giornata Internazionale della donna: quale migliore occasione per trascorrere il tempo libero assieme alle amiche del cuore o alle donne della propria famiglia? Tante le possibilità e le occasioni di festeggiamenti in giro per l'Italia: per darvi una mano ecco qualche idea per una giornata spensierata, un weekend di follie o di coccole rilassanti.

PARCO SIGURTA' - Domenica 8 marzo il Parco di Peschiera del Garda riapre i battenti. La giornata, è dedicata al mondo femminile: entrata gratuita per tutte le donne che possono scoprire i primi cenni di risveglio della stagione primaverile. Il Parco Sigurtà pensa anche agli uomini: chi arriva accompagnato da una donna può entrare con biglietto a tariffa ridotta (euro 9 anziché euro 12,00). Per tutte le informazioni www.sigurta.it



GIORNATA DELLE FERROVIE DIMENTICATE - La Confederazione Mobilità Dolce che raggruppa associazioni ambientaliste, cicloturistiche, di trekking e turismo ferroviario italiane organizza per l'8 marzo percorsi e itinerari lungo alcune tratte ferroviarie dismesse o poco frequentate. La manifestazione permette di scoprire a piedi, in bicicletta o bordo di treni storici (come nel caso della Sulmona-Carpinone), di località suggestive e naturalistiche. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.ferroviedimenticate.it



TRENO DEI SAPORI - Un viaggio romantico lungo il Lago di Iseo alla scoperta delle bellezze del territorio. Una giornata tutta al femminile, tra una prelibatezza culinaria e un brindisi, attraversando i meravigliosi scenari della Valcamonica e le sue ricchezze artistiche. Per tutte le informazioni sugli itinerari, i costi e le prenotazioni consultate trenodeisapori.area3v.com



ABBIATEGRASSO, CREAZIONI ARTIGIANE - Da venerdì 6 marzo il Castello visconteo ospita la sesta edizione di " Creazioni Artigiane - Artiste e fiori al Castello", la manifestazione che promuove il settore dell'artigianato artistico al femminile e che vede protagoniste le esperte e le appassionate dell'arte creativa, tra workshop, laboratori didattici e dimostrazioni dal vivo.LOANO, LA VIE EN ROSE - Dalle ore 10.30 e per tutta la giornata il lungomare di Loano ospita una giornata dedicata a tutte le donne con concerti, intrattenimento e tanto divertimento.



VILLA SAN CARLO BORROMEO, SENAGO (Milano) - Attraverso l'arte e la poesia, da Saffo a Emily Dickinson, una cena e una serata di grande fascino in onore di tutte le donne di tutto il mondo tra i giardini e le sale affrescate di questa splendida Villa.



FERRARA, MUSEI GRATIS- Il Castello Estense, i musei comunali e statali della città consentono in questa giornata l'ingresso gratuito a tutte le visitatrici. L'iniziativa si inserisce tra quelle promosse dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con l'intento di sensibilizzare il pubblico nei confronti delle opere d'arte. Lla figura femminile è da sempre musa ispiratrice, ma in quetsa occasione si vogliono soprattutto valorizzare le donne che hanno dato e continuano a dare il loro prezioso contributo all'arte.



TERME DELLA SALVAROLA - La festa più rosa che ci sia è l’occasione ideale per concedersi un weekend di totale libertà con le amiche o con il partner immersi nel benessere di questo centro termale tra le colline di Modena. Tante le proposte a misura di donna: per l'8 marzo sono previsti particolari pacchetti con pernottamento e prima colazione e un ricco menu di trattamenti benessere. E ancora due giornate di benessere alla spa termale Balnea, con piscine termali , idromassaggi e giochi d’acqua. Per maggiori informazioni, www.hoteltermesalvarola.it



LA FESTA DELLA DAMA - Il Castello di Gropparello, in provincia di Piacenza, organizza una cena di gala e un pranzo per donne speciali, per tornare ai tempi d’oro del corteggiamento e della cortesia. I festeggiamenti cominciano sabato 7 marzo con l'evento “Vanity: Piume, Pizzi e Merletti” che promette di ricreare un’atmosfera vintage al profumo di cipria. Il giorno successivo, invece, si riscopre il bon ton con una giornata nell’antico Catello con Servitori Galanti al servizio del Gentil Sesso.



SLOW DRIVE – vintage & motion - Una festa della donna fuori porta tra amiche, a bordo di una spider d’epoca. Un’avventura on the road a bordo di un'auto vintage per scoprire scorci suggestivi, come il giro del Lago di Garda tra borghi e antiche torri, o alla scoperta delle vigne della Valpolicella, dei Castelli del Ducato di Parma e Piacenza o delle Ville Venete, in compagnia delle amiche più care per sentirsi un po' ncome Thelma e Luise.



MUSEO DEL FIORE - Anche quest'anno, il Museo del Fiore di Torre Alfina in provincia di Viterbo (www.museodelfiore.it) offre l'ingresso gratuito a tutte le donne che visitano la struttura nella giornata dell' 8 marzo. Durante la visita, ogni donna può scoprire il fiore che più la rappresenta e deliziarsi con una tisana a base di fiori.



NUORO, LA CORSA ROSA - La manifestazione a carattere non competitivo si svolge a Nuoro ed è l'occasione per le donne di tutte le età, di precorrere un tragitto di circa 3 km lungo le vie del centro. Ciascuna corre secondo le proprie capacità motorie, i propri tempi e ritmi. Al traguardo le partecipanti sono accolte con un momento di festa.