Giornata Bandiere Arancioni: 100 borghi in festa in tutta Italia

Domenica 9 ottobre è il giorno della VII edizione della Giornata Bandiere Arancioni, un momento di festa collettiva in cui il Touring Club invita a scoprire oltre cento comuni-gioiello insigniti del riconoscimento della bandiera arancione per le loro bellezze turistiche e ambientali. Sono in programma visite guidate di carattere naturalistico, storico, culturale, religioso, artistico e gastronomico, con eventi e attività aperti a tutti e occasione per scoprire anche i #camminiarancioni. Tutte le proposte sono gratuite.

La Giornata ha il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e quest’anno si svolge, tra l'altro, in concomitanza con la Giornata del Camminare, indetta da FederTrek in tutta Italia. E’ anche l’occasione per lanciare l’hashtag #camminiarancioni, nel quale far confluire decine di percorsi inediti che fanno raccordo e da collegamento con i borghi insigniti della bandiera arancione.



Per l’occasione viene anche lanciato un gioco, il "Mese dei cammini arancioni", che invita tutti a visitare e scoprire in modo slow questi pittoreschi borghi dell’entroterra anche nei giorni e nelle settimane successive alla manifestazione. In occasione della Giornata, i borghi che partecipano all’evento distribuiscono un “passaporto” in cui ciascun visitatore è invitato a farsi apporre un timbro con il nome della località visitata. C’è circa un mese di tempo per scoprire i diversi luoghi e collezionare i timbri. Chi effettua una visita nei giorni successivi al 9 ottobre per ottenere il timbro dovrà recarsi presso gli Uffici Turistici o i Municipi delle diverse località. Il turista che collezionerà più timbri riceverà un omaggio Touring.



Tutte le informazioni e il programma della Giornata sono disponibili online sul sito www.bandierearancioni.it