Giochi in scatola, una settimana di divertimento in tutta Italia

La novità di quast'anno è una clessidra gigante che sancisce l'inizio e la fine della competizione in ogni città : una vera e propria mascotte alta 3 metri, in grado di contenere sabbia per tenere il tempo durante i giorni di gioco previsti in tutta la Penisola. Nel corso delle cinque edizioni hanno giocato almeno 300 Comuni italiani, grazie al supporto di circa 700 scuole, oratori, ludoteche, associazioni e pub, per un totale di almeno 150mila persone coinvolte. Quest'anno a contendersi il titolo sono più di 50 città tra cui Gaeta, Palermo, Fiuggi, Milano, Torino, Venezia, Roma, Napoli, Bari e Bergamo. Sono in tantissimi ad aver accolto la sfida lanciata da Hasbro, il leader mondiale dei giochi di società: ecco nello specifico dove poter giocare a Milano e a Bergamo durante il prossimo fine settimana.



MILANO - I milanesi possono contare sul supporto di un vero e proprio network di gioco, un team di veri appassionati che fa capo alla sede milanese della Tana dei Goblin, la rete di associazioni ludico-culturali più grande d'Italia che ha l'obiettivo di diffondere la cultura del gioco da tavolo. Il gruppo di giocatori può ritrovarsi alla Casa dei Giochi di Milano (Via Sant'Uguzzone, 8), dove si gioca ogni giorno dal mattino alla sera con giochi di società di ogni genere, all'Istituto Comprensivo Ilaria Alpi (Via Balsamo Crivelli, 3), all'Oratorio San Giuseppe (Chiesa Santa Francesca Romana - Via Cadamosto, 5) e al Mom's Family Bar (Via Antonio Fogazzaro, 11), la colorata caffetteria pensata per le esigenze dei bambini, oltre che dei genitori. Giovedì 26 novembre dalle ore 15.00 la sfida finale si svolge presso il WOWSpazio Fumettodi Viale Campania, 12. I milanesi possono giocare con le versioni XL dei grandi classici del gioco in scatola: dal mega tabellone del Twister al Forza 4e il Jenga giganti, fino ad arrivare al tabellone del Monopoly Junior in big size con tanto di dadi enormi, così che anche i più piccoli hanno modo di dare il loro contributo per far trionfare la propria città.



BERGAMO - La scorsa edizione Bergamo si è classificata 23ª su 60 città in gara, collezionando circa 250 ore di gioco contro le 3 mila di Fiuggi, l'attuale Città del Giocoin carica. I bergamaschi fanno riferimento all'Associazione Culturale Bergomix, un gruppo di giocatori composto dalla Ludoteca Elysium (Via S. Bernardino 33/b), dalla Scuola S. B. Capitanio (Via S Antonino, 11) e dall'Oratorio Curiosarte (Traversa Dodicesima - Villaggio Sereno, 154 – Brescia). La sfida finale è prevista per domenica 29 novembre dalle h 15.00, presso il Centro Commerciale Le Due Torri(Via Guzzanica, 62/64 – Stezzano – Bergamo).



Partecipare è davvero semplice: non importa chi vince o chi perde, basta giocare con entusiasmo in ogni luogo previsto, fotografando ogni singola partita e condividendo gli scatti sulle pagine social ufficiali della manifestazione.



Per maggiori informazioni, hasbrogaming.it