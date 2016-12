Giardinity, a spasso nel verde

A Villa Pisani , ora Bolognesi Scalabrin, di Vescovana in provincia di Padova, il 24 e il 25 ottobre è in programma Giardinity , un garden show dedicato al giardinaggio in tutte le sue forme. Un'occasione unica per ammirare le piante più belle, trovare nuovi spunti per il terrazzo e trascorrere una giornata diversa all'insegna del divertimento anche per i più piccoli.

La manifestazione, dedicata a Evelina Pisani e curata dal garden designer Carlo Contesso, si arricchisce di espositori e relatori internazionali. Tra piante da giardino a fioritura autunnale e invernale, vengono presentati per la prima volta in Italia dall'ibridatore polacco Piotr Kleszczynsky gli Streptocarpus più belli al mondo (piccole piante dalle corolle multicolori, fiorite in autunno e inverno, perfette per la casa). E poi orchidee, begonie, alberi e arbusti, graminacee e molto altro.



Vivai Produttori Specializzati - Qui si radunano i rappresentati di spicco del vivaismo italiano, e non solo: sono esperti che trasmettono al pubblico la loro competenza e offrono collezioni di piante particolari, spesso rare, coltivate in maniera naturale e di grande qualità.



Design e arredamento da giardino - Dalle vecchie panche di Arras d'inizio novecento alle pergole bioclimatiche, Giardinity ospita produttori e rivenditori selezionati che spaziano dall'antiquariato alle linee più moderne del design contemporaneo nel campo dell'arredamento e complementi d'arredo, per offrire la soluzione giusta ad ogni necessità e stile di giardinaggio.



Artigianato d'Eccellenza - Abili mani intrecciano cesti, plasmano ceramica o intessono motivi floreali: questo è lo spazio della creatività umana in tutte le sue forme collegate da un fil rouge fiorito.



Attività per i bimbi - La caccia al tesoro, attività di gioco didattico botanico nel parco, le magie di mamma folletto che insegna il giardinaggio ai bimbi tra i 3 e 6 anni.



Incontri con esperti e dimostrazioni sono offerti ai visitatori per tutta la durata dell'evento. Vi saranno, inoltre, due mostre: Frutta d'Arte, una mostra fotografica sulle varietà di frutta nella pittura rinascimentale a cura della Fondazione Archeologia Arborea ONLUS che individua in dieci capolavori altrettante antiche cultivar di frutta; e una che festeggia i cinquant'anni della società italiana della camelia. Tra le conversazioni tenute nel teatro della villa vi sarà Kees den Biesen con i giardini interiori della Divina commedia, e Camilla Zanarotti sulla vita segreta e importanza dei giardini storici. Poi visite guidate dalla proprietaria al parco e al giardino, corsi di cucina con i fiori, e molto ancora.



Per maggiori informazioni, consulatre il sito Internet www.giardinity.it