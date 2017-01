Genova: Street Food Around the World

HAMBURGER. Non ha bisoogno di presentazioni

Per gli amanti del cibo di strada l’appuntamento è a Genova, sotto la tensostruttura nella Marina della Fiera con Street Food Around the World, la grande manifestazione dedicata al cibo povero ma pieno di sapore, in programma presso il Piazzale del Mare, adiacente alla Fiera di Genova, in iazzale Kennedy. Da venerdì 27 a domenica 29 gennaio sono presenti oltre 50 tra Food Truck e stand selezionati per un tour eno-gastronomico in giro per l’Italia, con tutte le specialità regionali e internazionali, anche tra piatti vegan e gluten free. Non mancano vini selezionati, birre e cocktail.