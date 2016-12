Genova, Slow Fish: torniamo in rotta per salvare il mare

La manifestazione, organizzata da Slow Food Italia e Regione Liguria in collaborazione con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, si propone di ricordare a tutti che ciascuna delle nostre azioni arriva in mare: occorre quindi mettere sotto controllo non solo gli episodi di sfruttamento selvaggio delle risorse e di macro inquinamento delle acque marine, ma anche i piccoli gesti che ciascuno di noi compie nella propria casa, dall'uso eccessivo di detersivi non ecologici alla proliferazione dei contenitori di plastica. In coincidenza con Expo Milano scatta l'urgenza di chiamare a raccolta tutti i protagonisti, dal pescatore allo chef, dal pescivendolo al consumatore, dallo scienziato alle future generazioni, perché salvare il mare è il primo passo per nutrire il pianeta.



Il programma di Slow Fish offre così un'esperienza multisensoriale in cui si scoprono i buoni sapori legati al mare e insieme si gusta il piacere della cultura legata al cibo e al mare stesso: tutto questo e molto altri nei 21 Laboratori del Gusto, in cui gli chef guidano le degustazioni gomito a gomito con biologi marini e pescatori; nelle otto lezioni della Scuola di Cucina e nei quattro Appuntamenti a Tavola con star della cucina italiane e internazionali.



Le conferenze dei Laboratori dell'acqua offrono invece un momento di condivisione e di confronto tra i saperi del mare, con il confronto tra le esperienze di pescatori provenienti da tutto il mondo, e con esperti che raccontano in un linguaggio semplice e diretto le problematiche che affliggono il mare.



Sono anche presenti una trentina di produttori dei Mercati della Terra liguri che completano il Mercato, in cui acquistare olio, spezie, sale, alghe e derivati, mentre il mercato ittico di Genova resta aperto tutto il giorno durante la manifestazione. Infine, dopo un acquisto e un incontro, si può fare sosta in Enoteca con un buon bicchiere di vino o un ormai classico abbinamento tra un bel boccale nella Piazza delle birre e un originale street food nelle Cucine di Strada.



I bambini trovano uno spazio a loro dedicato nell'area Slow Food Educazione, perché comincino fin da piccoli a scegliere cibi che non guastano l'ambiente e fanno bene alle comunità locali. Per loro ci sono le esperienze dirette del mondo marino, momenti di confronto con i pescatori, tanti giochi e attività a tema, realizzati anche in collaborazione con Acquario di Genova (www.acquariodigenova.it/). Tra le varie attività segnaliamo il laboratorio di bricolage marino, quello di disegno, il mini corso per imparare a salare le alici e i giochi per riconoscere i pesci di stagione, scegliere quelli più freschi, di taglia giusta e scoprire il tipo di cottura più adatta.



Per tutte le informazioni e il programma completo di Slow Fish, sito Internet http://slowfish.slowfood.it/it