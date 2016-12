29 marzo 2015 Genova: ponte di Pasqua tra divertimento, natura e arte Un viaggio sorprendente alla scoperta delle bellezze artistiche della città ligure, tra palazzi storici, l’Acquario e una passeggiata romantica sul lungomare Tweet google 0 Invia ad un amico

17:19 - Genova offre un sistema museale ricco e variegato che spazia dall’arte antica a quella contemporanea, dall’arte orientale all’etnografia, dalla storia naturale alla storia della navigazione. Ma non solo. Genova è anche sinonimo di mare, trekking e natura.

Weekend Famiglia - Se avete bambini al seguito e cercate una vacanza a “misura di famiglia” Genova offre moltissime occasioni di svago e divertimento anche per i più piccoli. Assolutamente da non perdere una visita all’Acquario di Genova, il più grande d’Europa. I più piccoli resteranno incantati ad ammirare i delfini nelle quattro vasche a cielo aperto del nuovo Padiglione dei Cetacei. Ma tra gli “abitanti” dell’Acquario si incontrano anche i divertentissimi pinguini, i temibili squali, i teneri lamantini e una “new entry” davvero insolita: i cavallucci marini panciuti. Per chi desidera vivere l’esperienza diretta in mare aperto, con Crocieracquario, si può godere di una fantastica escursione in battello, seguendo le rotte dei mammiferi marini, nel cuore del Santuario dei Cetacei.



All’interno dell’area del Porto Antico si trova il Galata Museo del Mare, il più grande museo marittimo del Mediterraneo che propone un viaggio nella storia della navigazione, attraverso innovativi allestimenti multimediali. E’ possibile salire a bordo della Galea genovese del Seicento, ricostruita a grandezza originale, per scoprire la vita di bordo, vestendo i panni di un membro dell'equipaggio. Di notevole interesse anche la sezione del museo dedicata all’emigrazione e la nuova Sala della Tempesta, che permette di salire a bordo di una scialuppa di salvataggio per vivere l’esperienza in 4D di una tempesta a Capo Horn. Davanti al Galata Museo del Mare è ormeggiato il Nazario Sauro, il più grande sommergibile italiano visitabile in acqua, che offre ai visitatori l'opportunità di sperimentare le condizioni di vita dei sommergibilisti a bordo di un vero sommergibile.



Weekend alla scoperta di 33 Botteghe Storiche - Genova è città di antichi mestieri e tradizioni e, passeggiando per i vicoli del centro storico, si incontrano ancora numerose botteghe storiche (ad oggi sono ben 33), riconosciute e tutelate dalla Soprintendenza per i beni architettonici, nelle quali si tramandano, di generazione in generazione, attività artigianali che hanno il fascino di un tempo. Sono veri e propri gioielli architettonici che conservano al loro interno arredi, archivi documentari e fotografici, antichi macchinari e strumenti di lavoro di grande valore. Tantissime le attività legate alla gastronomia locale, che va assaporata per apprezzarne il gusto autentico e genuino. Forni e sciamadde, drogherie, pollerie, macellerie e tripperie, confetterie e cioccolaterie. Addentrandosi nel centro storico genovese è facile lasciarsi inebriare dal profumo che proviene dalle numerose focaccerie e panifici che, ad ogni ora, sfornano la tipica focaccia genovese, una vera delizia per il palato e un ideale spuntino in ogni momento della giornata. Se volete provare una colazione davvero genovese, inzuppate una striscia di focaccia nel caffè e ne resterete stupiti.



Weekend Arte & Cultura - Da non perdere una passeggiata tra i vicoli del centro storico, dove chiese e piazzette sembrano riemergere dal Medioevo. I musei genovesi propongono, a partire dal 1° aprile, la rassegna “Nutrirsi d’arte. Cibo, cultura, storia, creatività nei musei genovesi”: mostre, incontri, eventi, laboratori sul tema del “cibo”. A Palazzo Ducale, fino al 12 luglio, la grande mostra “Espressionismo tedesco. Da Kirchner a Nolde”, espone una rassegna sulla nascita dell’Espressionismo Tedesco, curata da Magdalena Moeller, direttrice del Brucke Museum di Berlino. In mostra oltre 150 opere tra dipinti, stampe e disegni dei fondatori del gruppo, tutte provenienti dal Museo berlinese a documentare una rivoluzione artistica, nel fermento che porterà l’Europa alla Grande Guerra del 15-18 di cui quest’anno si ricordano i cento anni. Per chi desidera scoprire il fascino della città antica, la visita guidata Genova Walking tour propone ogni weekend un percorso che si snoda fra i labirintici “caruggi” e le antiche piazzette del centro storico. Per chi invece vuol conoscere più da vicino i Palazzi dei Rolli, gli splendidi palazzi storici Patrimonio UNESCO, da non perdere il percorso che, ogni sabato pomeriggio, apre le porte di alcune di queste sontuose residenze.