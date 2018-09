Genova: la nautica fa festa

Genova e il 58* Salone Nautico Al via il 58° Salone Nautico Ufficio stampa 1 di 10 Ufficio stampa 2 di 10 La Piazza del vento Ufficio stampa 3 di 10 La Piazza del Vento Ufficio stampa 4 di 10 L'ammiraglia a motore: il 48 metri T-Line Ufficio stampa 5 di 10 L'ammiraglia a vela: Mylius 80 Ufficio stampa 6 di 10 L'ammiraglia a vela: Mylius 80, gli interni Ufficio stampa 7 di 10 Salone Nautico: Sea Experience Ufficio stampa 8 di 10 Salone Nautico: Sea Experience Ufficio stampa 9 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il Salone Nautico rappresenta un appuntamento irrinunciabile per il mercato internazionale della nautica e per gli appassionati del mare, ed è una piattaforma globale di confronto istituzionale, tecnico e di mercato per tutto il settore. Questa edizione è particolarmente significativa perché costituisce la prima vetrina internazionale per Genova dopo la tragedia di ponte Morandi: ospita 948 espositori (+ 7,2% rispetto al 2017) e + 46% di imbarcazioni in esposizione in acqua. Cresce anche il segmento dei motori entrobordo ( +13%) mentre è boom per i fuoribordo con il +23% in termini di aumento di presenze. Nella vela cresce la dimensione media delle imbarcazioni esposte. Accessori e componenti sono al + 16,8%.



Sono presenti oltre 1.000 barche appartenenti alle quattro tradizionali aree: vela, motori fuoribordo e gommoni, powerboat e motoryacht. Le ultime novità della nautica nazionale e internazionale sono presentate lungo un percorso rinnovato con nuovi pontili e aree riservate. Tra le meraviglie presenti in Fiera, segnaliamo le due ammiraglie: la barca a motore più grande è il nuovo 48 metri T-Line dello storico cantiere Baglietto. Una fantastica e lussuosa barca con lo scafo in acciaio e le sovrastrutture in alluminio, ha grandi aree abitabili che si sviluppano su ben 350 metri quadrati con 140 mq sul ponte-sole. In grado di accogliere 12 passeggeri, ha una velocità massima è di 16 nodi con 4.500 miglia da autonomia a 12 nodi. L’ammiraglia a vela è il nuovo Mylius 80’, il primo Flush Deck del cantiere piacentino, progettato dall’architetto Alberto Simeone e costruito con ampio uso della fibra di carbonio. Il piano di coperta è pensato sia per la regata sia per la crociera con grandi spazi liberi e con tutte le manovre a scomparsa. Gli interni, illuminati dalle finestrature che costituiscono il tetto della tuga, sono organizzati con, a prua del living, tre cabine con l’armatoriale. A poppa del salone, la cucina, una quarta cabina per gli ospiti e l’alloggio dell’equipaggio.



La serata inaugurale del Salone, all’insegna del charity e dello sport, è in calendario venerdì 21 settembre, in collaborazione con lo Yacht Club Italiano, il più antico club velico del Mediterraneo. La serata benefica è a favore dell'Istituto Giannina Gaslini ed è condotta dalla giornalista televisiva, Tessa Gelisio. Al suo fianco, i testimonial del mondo dello sport Federica Pellegrini e Luca Dotto ed il velista, Mauro Pelaschier.



il Salone Nautico ha assunto una verticalità che comprende la cultura del mare, la formazione e tutta l’esperienza per chi ama il mare. Durante la manifestazione sono in programma numerosi convegni istituzionali del ForumUCINA, workshop, eventi e premiazioni sportive, affiancati dalle attività del “Sea Experience” in cui provare le ultime novità in fatto di sport acquatici o lasciarsi coinvolgere da sfide ed eventi di intrattenimento.



Il Salone è anche ambasciatore dei più importanti progetti di sostenibilità ambientale per la salvaguardia del mare e delle sue biodiversità, con attività concrete nella direzione della sostenibilità ambientale. Nell’ambito della manifestazione sono ospitate numerose realtà impegnate nel coinvolgimento e nella sensibilizzazione del pubblico sul tema della protezione e della difesa del mare. Dalle azioni ambientali, alle vele 100% riciclabili, tutte le proposte mirano a coinvolgere ogni figura legata al mare che potenzialmente è in grado di contribuire attivamente alla causa: istituzioni, diportisti, club nautici, operatori del settore, porti turistici, volontari, bagnanti.



In concomitanza con il Salone Nautico è in programma il ricco palinsesto di eventi collaterali di Genova in Blu. (Vedi il programma)

Tutte le informazioni sono online sul sito www.salonenautico.com