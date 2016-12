Genova: la Campionaria di Primavera

Da venerdì 1° a domenica 10 aprile la Fiera a Genova ospita d'edizione numero 47 di "Primavera", la grande campionaria a ingresso gratuito, dedicata alla casa, al regalo e al tempo libero . Dieci giorni per fare shopping in grande relax fino a tarda sera, con migliaia di idee accattivanti e mille informazioni per pianificare anche acquisti importanti, in un'atmosfera vivace, ricca di iniziative e con un nuovo percorso negli ampi spazi fronte mare del quartiere fieristico. L'orario di apertura è extralarge : da lunedì a venerdì dalle 15:30 alle 22:00, sabato e domenica dalle 11:00 alle 23:00, domenica 10 aprile chiusura alle 22:00.

Il percorso di visita prende il via dalla tensostruttura, dedicata in buona parte ai motori con auto, moto e camper; si prosegue poi con le attrezzature per l'outdoor e lo spazio dedicato alle piante per i terrazzi e i giardini, tra fiori, aromatiche e da frutta.



Tra le novità, c'è l'area dedicata alla riqualificazione edilizia e al risparmio energetico creata all'interno del settore "Pianeta Casa" nel padiglione Blu terreno, da sempre punto di riferimento per chi si accinge a ristrutturare la casa o ad arredare la casa, per architetti, tecnici e imprese edili. Molto nutrito anche il calendario degli appuntamenti tematici e dei convegni, fissati tutti alle 15.30:



Pianeta Casa, con un occhio di riguardo per i bonus fiscali in vigore per elettrodomestici e arredi, presenta una vastissima offerta di mobili, tra cui cucine, camere da letto, soggiorni e armadi su misura, ma anche con complementi, divani, materassi, tappeti, porte, infissi e materie prime.



Al piano superiore del padiglione Blu è invece ubicata l'area beauty, novità del settore shopping, bellezza e benessere per una "remise en forme" prima della prova costume. Tante le novità in campo di estetica dallo sbiancamento dentale alle extension delle ciglia, dalla nail art, alle cure termali, agopuntura, massaggi, medicina olistica e dietologia. Non mancano le dimostrazioni di sport e fitness con gli atleti delle palestre e delle scuole di danza. Infine ci sono gli stand di abbigliamento, pelletteria, bijoux, gioielli, artigianato italiano ed etnico, e una grande varietà di prodotti enogastronomici con specialità provenienti da ogni angolo d'Italia e dalla Francia. Per i buongustai il percorso prosegue nel padiglione D e nelle strutture collegate con i ristoranti di cucina tirolese, toscana e romagnola e le tante prelibatezze take-away e street-food.



Sempre all'aperto trova spazio un grande spazio giochi dedicato ai bambini con gonfiabili e attrazioni.



www.primavera-online.it