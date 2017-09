Genova e il Salone Nautico Internazionale

Prende il via la 57a edizione del Salone Nautico Internazionale , organizzato da UCINA Confindustria Nautica a Genova, in programma dal 21 al 26 settembre prossimi, punto di riferimento per l’intero settore della nautica da diporto in Europa e nel Mediterraneo. Nei quartieri espositivi della Fiera di Genova sono presenti tutte le novità per la nautica internazionale: un’occasione imperdibile per gli appassionati di mare, ai quali è offerta la possibilità di ammirare oltre 1000 barche presentate lungo un percorso rinnovato con nuovi pontili e aree riservate. Il Salone è anche occasione per conoscere le ultime novità della produzione cantieristica, i motori, l’elettronica, gli accessori, il turismo e tutti i servizi .

Il layout espositivo coinvolge i parteciparti in una visita sempre più esperienziale. Le barche sono presentate secondo la tradizionale suddivisione in quattro aree: vela, motori fuoribordo e gommoni, powerboat e motoryacht. E’ tutto nuovo anche il percorso riservato alle ultime novità presentate lungo uno spazio rinnovato con nuovi pontili e aree riservate. C’è anche l’opportunità di effettuare prove in mare aperto o prendere parte a sfide ed eventi di intrattenimento, con appuntamenti di grande interesse per gli appassionati di subacquea, nuoto, canottaggio, canoa e windsurf.



Le due ammiraglie del Salone 2017 sono entrambe realizzate da cantieri italiani: sono il San Lorenzo SD 126 per i superyacht a motore (37,95 metri di lunghezza nei quali trovano posto 10 passeggeri più 5-6 uomini di equipaggio), e il Vismara 80 e Luce Guida per la vela (23,60 metri di lunghezza).



Il Teatro del Mare, situato all’interno del Sailing world, è il luogo in cui si alternano presentazioni di importanti eventi velici, incontri con i protagonisti della vela e degli sport nautici, conferenze sulla sicurezza e sulla sostenibilità ambientale e momenti dedicati al sociale.

Nell'area dedicata alle prove si possono testatre tavole, jet surf e toys. Grande attenzione è riservata alla mobilità elettrica: nell’area dedicata, adiacente all Experience Village, sono in programma prove e dimostrazioni di mobilità elettrica con biciclette, overboard, monopattini, pedane elettriche e altro ancora. Il Sea Experience è teatro anche di prove SUP per adulti, con tavole gonfiabili e assistenza di istruttori qualificati. Per i più piccoli c'è invece una piscina di acqua bassa per provare gli sport acquatici., tra cui, novità di questa edizione, gli O’Pen Bic, la barca ideale per avvicinare bambini e ragazzi al mondo della vela.



In concomitanza con il Salone Nautico Genova si svolge “Genova in Blu”, il Fuori Salone Nautico, con un ricco calendario di eventi collaterali. Tra questi ricordiamo l’iniziativa Musei a 1 euro, alla quale aderiscono 20 tra musei e punti di interesse in città; lo sconto di 5 euro sul biglietto d’ingresso all’Acquario di Genova e prezzi speciali per il Galata Museo del Mare. Ci sono inoltre un'anteprima dei Rolli Days, con i palazzi nobiliari illuminati a festa e aperti al pubblico, e la rassegna cinematografica "Yachting & Sailing" sul tema del mare e della navigazione.



Tutte le informazioni per organizzare la visita, per acquistare online i biglietti e per conoscere il programma completo di Genova in Blu sono disponibile sul sito www.salonenautico.com .



SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE

Fiera di Genova – Piazzale Kennedy - 16129 Genoa

Da giovedì 21 a martedì 26 settembre

Orari: dalle ore 10.00 alle 18-30

Biglieti: Intero: € 15,00 - Intero Online: € 13,50 + Prevendita 1,95 - Ridotto: € 13,00 - Bambini: gratis fino a 12 anni se accompagnati da un adulto pagante.