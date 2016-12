Genova, con Antiqua è capitale dell'antiquariato

Contestualizzare i pezzi d'antiquariato in ambiti moderni per metterne in luce l'unicità: è questo l'esercizio portato avanti quest'anno da Antiqua, dove sono stati realizzati piccoli ambienti dimostrativi arredati secondo questa logica. Cuore dell'esposizione sono gli stand dei cinquantacinque espositori elegantemente allestiti nel padiglione Blu della Fiera di Genova provenienti da tutta Italia che offrono agli appassionati un viaggio nelle eccellenze dell'antiquariato, tra arredi, sculture, tappeti, porcellane, vetri, argenti e gioielli. Moltissimi i dipinti con una scelta che parte dal Seicento per arrivare a una vasta selezione di tele della scuola ligure, da Pasquale Domenico Cambiaso a Giuseppe Pennasilico, fino agli artisti per i quali la riviera ligure rappresentò fonte inesauribile di ispirazione.



In mostra autentici tesori come due sculture portaluci di Domenico Parodi (Genova, 1672-1742, pittore, scultore e insaziabile mangiatore di cioccolato) con satiri che tengono in braccio dei putti, due straordinarie tele di Antonio Travi, detto il Sestri (Sestri Ponente 1608-1665), già pubblicati sulla copertina della monografia di Gianluca Zanelli dedicata all'artista. Soggetti assai rari in un'epoca in cui il vedutismo non esisteva ancora, databili alla seconda metà del quinto decennio del Seicento, rappresentano due scorci tra rovine, tipiche del Travi, con popolane. E poi ancora, tra i dipinti, una “Venerazione di Cristo” di Giuseppe Cominetti (Salasco 1882 – Roma 1930) e due bellissime vedute: “Battello al largo” di Pompeo Mariani (Monza 1857 – Bordighera 1927) e “Porto di Genova” di Giorgio Belloni (Codogno 1861 – Mezzegra 1944). Di Johannes Glauber (Utrecht 1646 – Schoonhve 1726), esponente del secolo d'oro della pittura olandese, “Veduta della valle dell'Aniene”, di Gennaro Greco, detto il Mascarotta (Napoli 1667-1714) "Paesaggio con rovine antiche e figure”, di scuola fiamminga, derivato da una pala d'altare del Rubens, il dipinto su rame, raffigurante Madonna con Bambino, tra San Giorgio, Santa Maddalena e San Girolamo.



Per gli amanti del classico da menzionare un comò genovese Luigi XV, due comodini quadrifoglio Luigi XV e un particolarissimo mobile a due corpi in ebano con intarsi in avorio della seconda metà del XIX secolo proveniente dalla bottega di Fernando Pogliani a Milano. Da vedere un trittico, formato da un orologio “repubblicano” in bronzo con il datario che divide il quadrante in 30 giorni (quando tra il 1793 e il 1805 i francesi rinunciarono al calendario gregoriano per passare a quello repubblicano con 12 mesi di 30 giorni) e due candelabri dorati al mercurio e il piatto in maiolica realizzato da Gaetano Battaglia (Napoli 1850-1885). Per chiudere un insolito ricordo: un posteggio per cavalli datato 1893, timbrato dal Comune di Genova.



In contemporanea all'interno del Museo delll'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, in largo Pertini 4 (portici piazza De Ferrari), viene allestita “Antiqua in museo”, una selezione di pezzi di grande pregio prestati dagli espositori e selezionati dal curatore del Museo Giulio Sommariva. La mostra sarà aperta negli stessi orari di Antiqua e vi si potrà accedere utilizzando il biglietto d'ingresso della manifestazione.



L'apertura al pubblico in fiera è da sabato 16 a domenica 24 gennaio, l'orario è nei finesettimana dalle ore 10 alle 20; da lunedì a venerdì dalle 14 alle 20. Il biglietto d'ingresso costa 10 Euro (8 euro il ridotto) e vale anche per l'ingresso al Museo dell'Accademia Ligustica (largo Pertini, adiacente Piazza De Ferrari) che per l'occasione sarà aperto tutti i giorni dalle 14.30 alle 18.30. Con il biglietto di Antiqua ingresso scontato (5 Euro anziché 7) alla mostra "Luciano Borzone, pittore vivacissimo nella Genova di primo Seicento" a Palazzo Nicolosio Lomellino (via Garibaldi).



Per maggiori informazioni, www.antiquagenova.com