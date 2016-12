Genova, capitale del mare e della nautica

L'esposizione nelle sue strutture a terra e a mare accoglie, una accanto all'altra, oltre 1000 imbarcazioni, 760 espositori e 140 operatori esteri provenienti da più di 36 Paesi. La manifestazione, oltre all'occasione per ammirare le barche più belle e più lussuose del mercato mondiale, è anche lo spunto per una vera e propria “Sea Experience” in cui provare in mare aperto le ultime novità o lasciarsi coinvolgere da sfide ed eventi organizzati per intrattenere i visitatori.



Dopo anni di crisi e in un periodo socio-economico complesso per il nostro Paese come quello attuale, il settore della nautica sta tornando a registrare un andamento positivo, portando una ventata di ottimismo tra gli operatori del settore anche a livello internazionale.



Il comparto dei motoryacht è quello che segna la migliore performance, in controtendenza rispetto agli scorsi anni, quando il segmento medio (barche tra i 12 e 18 mt) era quello più in difficoltà. A questo corrisponde un aumento delle barche esposte a Genova e soprattutto il ritorno di grandi aziende come Azimut, Sessa International, Pursuit nonché il debutto di Sundek e Invictus.



La vela si presenta in grande rappresentanza di cantieri: oltre alle conferme italiane come Serigi, Del Pardo, Italian Yacths, Vismara, Advanced, Mylius – si rinnova la presenza francese con i marchi Jeanneau e Beneteau che incrementa il numero delle imbarcazioni esposte inserendo anche il segmento top di gamma; Dufour espone l'intera gamma al completo, Hanse aumenta l'esposizione di gamma del 30%, con imbarcazioni che sanno coniugare il comfort allo stile senza rinunciare alla vocazione sportiva. segnaliamo in particolare il debutto di FCB con il Brenta 80 di Schmidt (che è anche l'ammiraglia a vela), il ritorno di CNB con il Bordeaux 60, di Vismara Marine, Solaris e di Cantiere del Pardo.



Grande interesse anche per le imbarcazioni pneumatiche e i catamarani, che registrano ottime performance e il ritorno di marchi storici come Catana, Bali, Nautitech.



La presenza degli equipaggi della VOR - Volvo Ocean Race è una novità dell'edizione 2015: il pubblico ha la possibilità di scoprire dal vivo la vita di bordo, mentre le regate di Team Vestas e Team SCA sono un'occasione imperdibile per gli appassionati di vela. L'unico velista italiano che ha partecipato alla ultima edizione, Alberto Bolzan, è presente nel ruolo di ambasciatore della grande regata presso il pubblico. Oltre ai campioni di VOR, i visitatori hanno l'opportunità di incontrare i personaggi di punta dei principali sport acquatici, volti della campagna social #conquistiamoilsalone: Mauro Pelaschier, Silvia Sicouri, Federico Cuciuc e Francesco Bruni per la vela, Umberto Pelizzari per l'apnea, Rossano Galtarossa per il canottaggio, Lorenzo Bolesan e Kevin Langeree per il kitesurf, Leonardo Fioravanti per il surf, Giorgia Gregorio per il wakeboard, Antonello Salvi per la pesca, sono i testimonial scelti a rappresentare i diversi modi di vivere il mare.



Nutrito è anche il programma di eventi fuori salone, intitolato "Genova in Blu”. Tra le varie manifestazioni segnaliamo:

Visite guidate ai Palazzi dei Rolli, Patrimonio Unesco - Ogni sabato ore 15

Il 3 ottobre, nella splendida cornice di Via Garibaldi illuminata, apertura straordinaria dei cortili dei Palazzi, dove sono previsti, dalle 19 alle 21, momenti musicali a cura dei ragazzi del Conservatorio N. Paganini.



La mostra a Palazzo Ducale "Dagli Impressionisti a Picasso. l capolavori del Detroit Institute of Arts” (fino al 10 aprile 2016), con opere di Van Gogh, Matisse, Modigliani, Degas, Monet, Courbet, Otto Dix, Picasso, Gauguin, Kandinsky, Cézanne, Renoir.





Follow Me. Susan Philipsz - fino all'11 ottobre. Sedi varie - Installazioni sonore accompagnano i visitatori in una passeggiata che dal cortile centrale di Palazzo Ducale si snoda lungo i vicoli del centro storico, fino ai Palazzi di via Garibaldi e al Museo nel parco di Villa Croce.

Tour Botteghe Storiche Autunno 2015 Fino al 6 novembre, tutti i venerdì, alle ore 17.00. Ogni evento si conclude con una degustazione finale.

Domenica 4 ottobre 9.30 - Una suggestiva visita guidata porta sul "tetto di Genova" alaccompagnati da una guida escursionistica esperta. Una camminata facile e adatta a tutti per esplorare le alture della città, le fortificazioni ottocentesche e le antiche mura. Durata: 4 ore circa.Per il programma completo di Genova in blu, sito Internet http://www.visitgenoa.it/it; Per organizzare la visita al Salone Nautico http://salonenautico.com/ Fiera di Genova -Da mercoledì 30 settembre a lunedì 5 ottobreOrari: dalle ore 10:00 alle 18:30Ingressi: INTERO: € 15,00INTERO ONLINE: € 13,50 + PREVENDITARIDOTTO: € 13,00