Genova: al Porto Antico c'è il Festival del Mare

Il tema del mare viene declinato sotto molti aspetti e dal punto di vista di oltre 20 discipline, tra cui economia, fisica, biologia, ingegneria, arte. Nei tre giorni della manifestazione sono in programma oltre 50 eventi che coinvolgono circa 300 persone, tra cui un centinaio di docenti. Tra le 10 del mattino e le 11 di sera sono in programma tavole rotonde, workshop, conferenze divulgative, laboratori didattici, mostre e spettacoli, con momenti di riflessione, analisi e divulgazione scientifica, ed eventi interattivi e trasversali, pensati per ogni genere di pubblico.



Le conferenze divulgative spaziano tra argomenti molto vari: per citare solo alcuni dei temi in programma, si parla ad esempio di pirateria del XXI secolo (Diritto, Francesco Munari), "La scienza del Surf" (Ingegneria con Giovanni Besio), "Montagne sommerse" (Scienze del mare, Marzia Bo), "Gli ambienti estremi" (Scienze del mare, Giovanni Petrillo), "Le immersioni in Antartide (Scienze del Mare, con Stefano Schiapparelli in collaborazione con Comsubin – Marina Militare); ma anche de "I commerci via mare tra '500 e '700" (Storia, con Luca Lo Basso), "La Repubblica di Genova e i corsari" (Storia, con Emiliano Beri) e al Museo di Archeologia Ligure "Tracce di attività sul mare durante il neolitico: Ipotesi archeologiche e verifiche sperimentali" (Patrizia Garibaldi e Martino Lombardi).



Ci sono poi una trentina di laboratori didattici per bambini e ragazzi di età compresa tra 6 e 18 anni, in programma nelle varie giornate nella Piazza delle Feste del Porto Antico e un programma di mostre d’arte, tra cui quella di dipinti dedicati al Mar Ligure provenienti da collezioni private genovesi, che si inaugura il 10 maggio al Galata Museo del Mare, con entrata gratuita nei giorni del Festival e intitolata "Il mare in certi giorni è un giardino fiorito".

Tra i laboratori didattici, l’Acquario di Genova promuove:

- venerdì 11 ore 17 – 18.30 e sabato 12 ore 10 - 13 presso il Mercato del Pesce “Laboratorio di sfilettatura del pesce” a cura di Coldiretti Impresa pesca. Attività indicata dai 17 anni su.

- sabato 12 ore 10-13 e 15-19 in Piazza delle Feste “Stretti stretti, aggrappati alle rocce” a cura di MariaChiara Chiantore, Università di Genova e Bruna Valettini, Acquario di Genova all’interno del progetto ReLife per la conservazione della Patella ferruginea.



Per informazioni, sito Internet www.portoantico.it.