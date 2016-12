Gatteo a Mare festeggia la Settimana della “Micizia”

E il divertimento è assicurato per tutti: si comincia la mattina con le corse a gattoni in spiaggia,per adulti e bambini; ci sono poi il concorso delle sculture di sabbia, a cui si partecipa con tutta la famiglia per cercare di creare la l'opera più carina e divertente; la sera gli spettacoli in piazza con giocolieri e saltimbanchi, che con le loro acrobazie feline lasciano tutti a bocca aperta.



Un grande spazio è riservato all'arte, con il concorso fotografico 'Il Gatto' che premia i migliori ritratti ai mici di ogni specie e in tutti i loro momenti di vita, da soli o con i loro amici; c'è poi la collezione d'arte 'Gatti dipinti per un Museo del Gatto', nata grazie alle donazioni di tanti artisti italiani (tra cui Rò Marcenaro, Tinin Mantegazza, Pinin Carpi, Mario Rossello, Osvaldo Cavandoli, Emanuele Luzzati, Gino Paoli). In Piazza della Libertà, nel centro del paese, sventolano per tutta la durata della manifestazione gli stendardi creati dagli allievi del corso di scenografia della milanese Accademia di Brera.



La 'Settimana della Micizia' è quindi l'occasione per esprimere anche durante le vacanze tutto l'affetto che nutriamo per questo simpatico quattro zampe,, così presente nelle nostre case e nella nostra quotidianità. Per il programma completo della festa, sito internet www.comune.gatteo.fo.it.