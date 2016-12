Gatteo a Mare celebra la settimana della Micizia

E il simpatico felino di casa può ispirare mille divertimenti: dalla corsa a gattoni in spiaggia, alla quale partecipano grandi e piccini, al concorso delle sculture di sabbia, ai giochi e agli spettacoli serali con giocolieri e saltimbanchi. Sempre all’insegna di tutto ciò che fa “miao”.



Per quanti non disdegnano i contenuti seri e impegnati ci sono anche mostre d’arte e di fotografia. Ad esempio il concorso fotografico intitolato 'Il Gatto', che premia le opere in cui Micio è ritratto da solo, in gruppo o con i suoi “umani” nei diversi momenti della vita quotidiana; oppure la collezione d’arte “Gatti dipinti per un Museo del Gatto”, nata grazie alle donazioni di tanti artisti italiani (tra cui ad esempio Rò Marcenaro, Tinin Mantegazza, Pinin Carpi, Mario Rossello, Osvaldo Cavandoli, Emanuele Luzzati e Gino Paoli); il concorso di poesia “Il Gatto”, iniziativa che prosegue dal 2012. Infine, nella centralissima Piazza della Libertà si possono ammirare gli stendardi creati dagli allievi del corso di scenografia della Accademia di Brera di Milano, esposti a sventolare per tutta la durata della manifestazione.



Tra gli appuntamenti del fine settimana segnaliamo in particolare:

giovedì 21 luglio alle 21.30 in Piazza della Libertà la premiazione dei vincitori dei concorsi nazionali di poesia e di fotografia 2016 e del concorso letterario "Il Gatto", riservato agli allievi delle scuole di Gatteo, le serate di ballo liscio “per fare le fusa” (venerdì e sabato), il concerto “graffiante” di Iskra Menarini, indimenticabile corista di Lucio Dalla, in programma domenica 24 alle 21.30 in Piazza della Libertà.



Tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 22.30 al primo piano del Palazzo del Turismo si possono ammirare le opere esposte nella mostra fotografica "Il Gatto" e nella mostra d'arte "Gatti dipinti". Si possono anche leggere le poesie vincitrici del Concorso di Poesia "Il Gatto" edizione 2016. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.



Per consultare il programma completo della Settimana della Micizia, sito Internet: www.comune.gatteo.fo.it/