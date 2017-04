Gardaland: riparte la stagione del divertimento

Il primo a sperimentarla è stato il pilota di MotoGP Andrea Iannone, ma la stessa esperienza aspetta tutti i visitatori del parco, che vengono “virtualmente” trasportati nel misterioso mondo degli Indiani d’America attraverso uno spettacolare volo a bordo di un’aquila e vengono accompagnati dal mondo “reale” a quello degli spiriti, con tanto di doppio giro della morte, due avvitamenti laterali ed elica finale.



Chi non disdegna attività più tranquille, ma ugualmente coinvolgenti, può approfittare delle nuove esibizioni del cast degli artisti di Gardaland: tra gli appuntamenti segnaliamo il nuovo spettacolo ad alto tasso di risate del ventriloquo Kevin Huesca, intitolato “Romeo, le formidabile” presso il Palatenda, e “Perla d’Oriente” al Gardaland Theatre, un viaggio nell’antica tradizione acrobatica orientale.



Gardaland SEA LIFE Aquarium propone tanto divertimento e, insieme, un momento di sensibilizzazione sui temi della salvaguardia dell’ecosistema marino, da vivere tra le oltre 5.000 creature acquatiche che popolano le 40 vasche tematizzate e il tunnel sottomarino trasparente che dà la sensazione di passeggiare negli abissi. Chi visita l’Acquario può ammirare lo Squalo Chitarra, un singolare esemplare dalla forma insolita e quasi preistorica, e Amazzonia, nuova stanza tematizzata, in cui si ha la sensazione di avventurarsi nella fitta vegetazione della foresta amazzonica. Tutti i giorni, alle 12.00 e alle 15.00, è possibile assistere alla presentazione del regno dei leoni marini mentre alle 11.00 e alle 16.00 all’alimentazione degli squali.



In occasione del periodo pasquale i due resort tematizzati del parco, Il Gardaland Hotel e il Gardaland Adventure Hotel, propongono pacchetti che comprendono soggiorno in mezza pensione e accesso al parco e all’acquario. Dall’8 aprile sia il Parco di Gardaland che Gardaland SEA LIFE Aquarium apriranno tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00. Tutte le informazioni sono online sul sito: www.gardaland.it.