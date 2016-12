Gardaland: prende il via la stagione 2016

Prende il via all'insegna dell'ottimismo, la stagione 2016 di Gardaland Resort , il grande parco dei divertimenti di Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, tra nuove attrazioni, gradite conferme e un occhio di riguardo per le proposte di ristorazione. Per il divertimento di grandi e piccini ci sono oltre 40 attrazioni, suddivise nelle tipologie Fantasy, Adventure e Adrenaline, numerosissimi show e animazioni all'aperto.

In Piazza Souk, in una straordinaria cornice ispirata allo sfarzoso palazzo da ricco sultano, si esibiscono nello stile e nelle declinazioni tipiche del mondo orientale, odalische velate, giocolieri e acrobati in “La festa di un sultano”, uno spettacolo colorato, suggestivo e coinvolgente. Sul Galeone de “I Corsari” è in programma invece uno spettacolo con musica dal vivo; nel Parco ci si può poi imbattere in un “autentico” dinosauro che passeggia indisturbato, mentre nell'area di Blue Tornado troneggia un imponente gigantesco robot di tre metri d'altezza, Defender l'Androide, a disposizione dei visitatori per un insolito scatto fotografico. Il Teatro Tenda torna invece ad ospitare l'originale rappresentazione che prende vita, attimo dopo attimo, attraverso semplici granelli di sabbia.



L'offerta di ristorazione, oltre ai quattro ristoranti, ai due fast food, alla steakhouse, alla cantina messicana e a otto tra bar e chioschi, si arricchisce di un Sushi Restaurant di prossima apertura; nel corso del 2016, inoltre, troveranno spazio prodotti ispirati alle nuove tendenze del food in particolare il vegan con il suo Chiosco Vegano e menù dedicati ai celiaci.



Da sabato 14 maggio, poi, il Parco proporrà la nuova area tematizzata Kung Fu Panda Academy, dedicata al divertimento di tutta la famiglia e ispirata ai personaggi del film “Kung Fu Panda 3” di DreamWorks Animation. L'area proporrà attrazioni, giochi interattivi e animazioni in compagnia del panda Po e dei suoi amici. Sarà possibile diventare grandi maestri di Kung Fu, naturalmente dopo aver superato le discese e le rotazioni di Kung Fu Panda Master, le nuove montagne russe per famiglie, posizionate all'interno dell'area. Per anticipare l'importante novità 2016, Gardaland Hotel propone già la nuova camera tematizzata Kung Fu Panda con arredi completamente tematizzati e una ricca scenografia che ricorda l'affascinante Cina Imperiale.



Altra importante 2016 è l'arrivo, previsto per il mese di giugno, di un nuovo albergo, il Gardaland Adventure Hotel, interamente tematizzato e realizzato con un investimento da 25 milioni di euro, composto da due padiglioni con 100 camere tematizzate con scenografie che richiamano i vari mondi dell'avventura già presenti nel Parco; dalla giungla al selvaggio west, dall'artico tra ghiacci e mammut fino alle atmosfere arabeggianti da “Mille e una notte”.



Il parco è aperto da giovedì 24 marzo, tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00. Per i visitatori ci sono una vasta gamma di offerte e tre tipologie di abbonamento che consentono l'accesso al Parco tutte le volte che lo si desidera a partire dal 24 marzo fino al 1° novembre 2016! Tante anche le offerte online: sul sito del parco si possono acquistare biglietti a prezzi super scontati scegliendo, con 7 giorni di anticipo, la data della visita. Sono inoltre disponibili i biglietti famiglia per nuclei di 3, 4 e 5 persone con bambini inferiori ai 10 anni. Tutte le offerte e le informazioni sono sul sito www.gardaland.it.