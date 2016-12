Gardaland: nuova stagione e nuovi brividi

16:17 - Appassionati di montagne russe, tuffi mozzafiato e adrenalina allo stato puro, preparatevi: Gardaland, il parco divertimenti di Castelnuovo del Garda (in provincia di Verona), riapre i battenti e presenta la sua nuova attrazione: sono le montagne russe a caduta in picchiata verticale. Il loro nome è tutto un programma: “Oblivion – The Black Hole”, a disposizione di chi ama le forti emozioni a partire da sabato 28 marzo, data di riapertura del Parco dopo la pausa invernale.

Oblivion è il primo Dive Coaster in Italia e il più lungo d’Europa: con i suoi 42,5 metri di altezza, 87 gradi di inclinazione e una velocità di 100 km/h promette un’avventura davvero vertiginosa: si sale a bordo di un rollercoaster e si precipita da grande altezza a folle velocità, in un vero tuffo verticale verso l’oblio attraverso un misterioso condotto spazio-temporale che conduce a una nuova dimensione: si sfioreranno il terreno e vari ostacoli, evitati per un solo soffio a costo di folli inversioni, capovolgimenti a testa in giù, torsioni a spirale e rotazioni a 360 gradi.



La struttura è imponente e domina con la sua altezza e con i suoi binari bianchi (del tutto inconsueti per le montagne russe) una intera aera a tema, ricca di effetti speciali. Le emozioni cominciano infatti ancora prima di salire a bordo, già lungo il percorso che conduce al treno, all’interno di un tecnologico centro di addestramento tra software avanzati che ne arricchiscono la percezione sensoriale, effetti speciali, suoni, giochi di luce e LED screen di ultima generazione. Dopo questa adrenalinica introduzione prende il via il viaggio vero e proprio, concentrato in un centinaio di secondi travolgenti e sensazionali, tra cielo e terra, lungo un tracciato di 566 metri che fa di Oblivion il Dive Coaster più lungo d’Europa.

L’attrazione è riservata ai veri temerari, dai 140 cm di altezza ai 99 anni.



Alla nuova vertiginosa attrazione sono dedicate anche due nuove stanze tematizzate di Gardaland Hotel, che riproducono la “control room” di Oblivion, la sala comandi dalla quale dirigere l'avvincente “Mission Oblivion”,



Gardaland è aperto da sabato 28 marzo tutti i giorni dalle 10 alle 18. L’orario prolungato fino alle 23 scatta invece da sabato 20 giugno a domenica 13 settembre. Anche per quest’anno sono disponibili numerose offerte con tre tipologie di abbonamento che garantiscono molti vantaggi per le famiglie. Sono previste anche agevolazioni per l’ingresso a Gardaland SEA LIFE Aquarium e tante offerte online (www.gardaland.it) con biglietti super scontati scegliendo con 7 giorni di anticipo la data della visita. Tariffe convenienti anche per i nuclei familiari di 3, 4 e 5 persone con bambini sotto ai 10 anni.