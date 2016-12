Gardaland da brivido tra streghe e fantasmi

11:26 - A Gardaland è già tempo di Halloween. Durante tutti i weekend del mese di ottobre fino al 2 novembre, il parco divertimento ospita infatti “l’orripilante” evento dell’autunno: Gardaland Magic Halloween. Mostri, scheletri, zombie, vampiri, fantasmi, fattucchiere e sinistre figure di ogni genere sono i protagonisti della festa più terrificante dell'anno.

GARDALAND MAGIC HALLOWEEN: LUNGHI WEEKEND “DI PAURA” - Il Parco divertimento per l'evento più spaventoso dell'anno è addobbato con scenografie davvero "mostruose" che riproducono tutti i simboli tipici di Halloween: zucche, pannocchie, covoni di fieno e ragnatele giganti. Tra le oltre 30 attrazioni di Gardaland riecheggiano suoni inquietanti e agghiaccianti e, dietro ogni angolo, spiriti malefici sono pronti a spaventare chiunque osi passargli accanto. Tra le tante scenografie c’è anche un tetro cimitero. Una perfetta e macabra atmosfera che fa da scenario a tantissimi spettacoli trasformati per l’occasione in chiave Halloween.

Il programma degli spettacoli inizia con "Welcome: it’s Halloween!" durante il quale Prezzemolo, attorniato da strani misteriosi personaggi, dà il benvenuto agli ospiti; a sera poi arriva lo spaventoso corteo di mostri, streghe e personaggi inquietanti della Halloween Parade. Ma è Fantasmagorico l’evento clou del palinsesto realizzato per Gardaland Magic Halloween. Durante lo spettacolo, dedicato a tutta la famiglia, farà la sua comparsa anche Max Cavallari del duo Fichi d’India.

Infine il 31 ottobre, dalle 19 alle 24, ci sarà l’imperdibile appuntamento: Halloween Party, una festa da urlo pronta ad animare piazza Valle dei Re e che richiamerà, da ogni dove, zombie, fantasmi, fattucchiere e mostri di ogni genere. Incredibili creature di Halloween che danzeranno nella travolgente notte di Gardaland. In più quest’anno c’è una grande novità: Prezzemolo Land, un nuovo e coloratissimo “mondo di giochi” interamente dedicato al divertimento dei più piccoli e delle loro famiglie. A dominare l’area: il fiabesco castello medievale, oltrepassato il quale i bambini troveranno macchine volanti, grandi tavolozze di colori, ingranaggi, allegre catapulte, acrobatici tappeti elastici, torri, ponti e mille altre sorprese. Persino un planetario con tanto di rosa dei venti e un grande sistema solare sul tetto! E per tutti coloro che vorranno soggiornare presso Gardaland, l’hotel del parco divertimenti, vestito in stile Halloween, offre lo speciale pacchetto Magic Halloween.



