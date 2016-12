Gardaland by night: tutti svegli con la Notte Bianca

12:56 - Gardaland, il Parco divertimenti di Castelnuovo del Garda, sabato 20 giugno si accende di magia grazie alla Notte Bianca, la straordinaria apertura fino alle 3.00 di notte per vivere, immersi nella magica atmosfera notturna del Parco, una serata a tutto divertimento tra spettacoli e tanta animazione. Durante la festa sono presenti barman acrobatici, affascinanti parate, scintillanti fuochi d’artificio, postazioni musicali fisse e mobili in diverse aree del Parco e celebri star del mondo dei DJ.

Per festeggiare la notte più lunga dell’estate famosi Dj trasformano Piazza Valle dei Re in una vera e propria discoteca a cielo aperto: con il famosissimo format Discomania di Radio 105, sono presenti: l’intrigante Ylenia voce del programma “Benvenuti nella Jungla”, Pizza protagonista assoluto di “Tutto esaurito” spalla di Marco Galli, DJ Giuseppe che, con Alvin, conduce “Music & Cars” e il DJ Walter Fargetta, anche lui parte del casting di “Tutto esaurito”. Inoltre, durante la serata, calcano il palco alcuni special guests legati alla musica degli anni ottanta e novanta. A far ballare tutto il pubblico salgono sul palco Sandy Marton nome della dance italiana degli anni ‘80, Nathalie Aarts From Soundlovers e Neja che hanno fatto ballare i dancefloor più cool degli anni novanta. La scaletta musicale della serata non abbraccia, però, solo gli anni ottanta e novanta ma le hit si alternano con i successi delle canzoni più in voga e trendy del momento.



Un altro appuntamento imperdibile, sempre nella suggestiva cornice della Piazza Valle dei Re, è lo show "40 Anni di Magia", uno spettacolo sospeso tra sogno e realtà che celebra i 40 anni del Parco in uno straordinario viaggio nel tempo tra luci, colori e musica. Camminando per il Parco, inoltre, non mancano musica e animazione itinerante: con i gruppi di percussionisti e le ballerine di samba che danno vita ad una vera e propria parata brasiliana con costumi e clima di festa, tipico degli ambienti sudamericani.



Ma le sorprese non finiscono qui: ai primi 5.000 visitatori del Parco vengono regalate divertenti collane hawaiane e a mezzanotte in punto, tutti a naso in su per ammirare spettacolari fuochi d’artificio. Alle 2.00, per chi ha ancora voglia di divertirsi anche a tavola, il pubblico è invitato a leccarsi i baffi con una super-spaghettata.



Il costo del biglietto, a partire dalle 18.00, è di € 25,00 euro a persona. Tutti gli altri giorni - dal 21 giugno fino al 13 settembre - Gardaland resta aperto fino alle 23.00 grazie a “Gardaland Night is Magic” che permette di vivere 5 ore in più di eccezionale divertimento. Il prezzo del biglietto d’ingresso dalle 18.00 alle 23.00 è di 18,00 euro a persona. Per maggiori informazioni www.gardaland.it