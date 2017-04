Friuli Venezia Giulia tra Fiori, Acque e Castelli

L’ 8 e 9 aprile 2017, dalle 9 alle 19, i portoni dei Castelli di Strassoldo, in provincia di Udine , apriranno i battenti per l’atteso appuntamento con “castelli aperti”, la manifestazione che si ripete da 20 anni in primavera e in autunno. “In primavera: Fiori, Acque e Castelli” offre ai visitatori la possibilità di scoprire un patrimonio storico millenario, normalmente non accessibile al pubblico.

I castelli di Strassoldo di Sopra e di Sotto appartengono ai nobili Strassoldo: secondo le antiche pergamene già nel 530 esisteva in questo sito un castello “dalle due torri”. Gli Strassoldo, divisi in “quelli di Sopra” e “quelli di Sotto”, furono una delle prime famiglie di feudatari liberi, cioè stanziati in Friuli prima del 1077, anno della formalizzazione del potere temporale del Patriarca di Aquileia, e da allora mantennero il possesso dei manieri. L’insieme è oggi composto da due distinti corpi fortificati: il Castello di Sopra, raccolto intorno alla chiesa di San Nicolò, il Castello di Sotto con la chiesetta di San Marco.



Un borgo incantato tra Aquileia e Palmanova - Gli attuali castelli si sono poi formati alcuni secoli più tardi, ognuno attorno ad una delle torri originarie. Situati nella verde pianura friulana, si trovano a 20 km da Udine, a due passi dal Mar Adriatico, tra l’antica colonia romana di Aquileia, uno dei siti archeologici più interessanti dell’Italia Settentrionale e la straordinaria fortezza rinascimentale di Palmanova, a forma di stella a nove punte. Due siti storici, quest’ultimi, legati ai castelli, in quanto il castello originario fu probabilmente costruito sulla strada Julia Augusta che porta da Aquileia al Norico con i ruderi dell’antica colonia distrutta da Attila nel 436. Il legame con Palmanova risale, invece, alla firma dell’atto per la costruzione delle Città Stellata, avvenuta nella cancelleria del castello di Sopra nel 1593.



Una raffinata mostra mercato - I saloni, ornati a festa, ospiteranno, in una raffinata mostra-mercato ospitata negli ampi giardini ma anche all’interno dei castelli stessi, le nuove creazioni di maestri artigiani, decoratori ed artisti d’eccellenza. Il percorso di visita si svilupperà attraverso l’antica Cancelleria e gli interni del castello di Sotto, la pileria del riso, la cancelleria, il brolo, la Vicinìa, gli interni e il parco del castello di Sopra. Un filo magico fatto di oggetti antichi e nuove creazioni, suggestioni d’altri tempi e positività.



Piante insolite e i consigli dei vivaisti - L’antico borgo, circondato da corsi d’acqua di risorgiva, ospiterà vivaisti con collezioni di rose antiche, nostalgiche, inglesi, Delbard, hydrangee, cornus, viburni, deutzie, lillà, hybiscus, callicarpa, erbacee perenni, piante aromatiche ed insolite, alberi da frutta, banani nani ed altre piante insolite, mentre i vivaisti si prodigheranno in utili consigli professionali. A contorno ci saranno anche articoli da giardino e per la casa, nel più perfetto stile country. Per i bimbi saranno organizzati dei laboratori di botanica. Scopo dell’evento è la valorizzazione di un importante bene storico (la cui conservazione valorizza dal punto di vista turistico l’intera zona della Bassa Friulana) e la tutela di antiche arti e mestieri.



Per maggiori informazioni: www.castellodistrassoldo.it