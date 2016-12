Friuli: a Strassoldo i castelli aprono le porte

11:01 - I Castelli di Strassoldo di Sopra e di Sotto, a Cervignano del Friuli in provincia di Udine, ospitano, sabato 28 e domenica 29 marzo, l’evento “In Primavera: Fiori, Acque e Castelli”. In occasione della festa gli antichi manieri vengono aperti al pubblico e ospitano creazioni artigianali, di antiquariato e vivaismo d’eccellenza

L’evento è nato per far conoscere i due millenari castelli, situati nella Pianura Friulana, nel cuore del romantico borgo di Strassoldo. Le due fortezze appartengono a privati: di solito non sono visitabili, ma per questa occasione i loro saloni vengono aperti eccezionalmente al pubblico e ospitano antiquari e artigiani con creazioni in oro, argento, rame, pietre preziose, carta, pelle, ferro, stoffe preziose, naturali e dipinte, legno, ceramica, fildiferro e cera.



Nel brolo del Castello di Sopra, l’area vivaisti accoglie una nicchia di espositori d’eccellenza, caratterizzati dalla passione per la ricerca, la conservazione e la produzione di piante particolari e rare. Nel cortile del maniero, invece, viene proposto un menù di stagione con delikatessen come cioccolata, dolci, formaggi e salumi, aceti balsamici, miele e liquirizia.



I visitatori possono immergersi nel fascino dei giardini secolari in fiore, salire le antiche scale in pietra dei due manieri e percorrere saloni ricchi di storia, in un’atmosfera di grande fascino.



In queste giornate sono previste anche alcune iniziative collaterali. Tra queste segnaliamo le visite al parco del Castello di Sotto, guidate dalla contessa Ombretta Strassoldo. Inoltre le associazioni locali organizzano stand gastronomici in vari punti del borgo con il sottofondo di musica antica ispirata alla primavera.



Tra le attrattive presenti nella zona di Strassoldo ricordiamo: l’antica colonia romana di Aquileia, con i suoi splendidi mosaici, il centro antico di Grado con il suo bel mare; Palmanova, splendida città fortificata a forma di stella, e Villa Manin, la dimora dell’ultimo doge di Venezia.



LA VISITA - L'entrata è a pagamento (biglietti 12 Euro), dato che si tratta di un’iniziativa di “fundraising”, ideata per fare conoscere i castelli e per conservare un patrimonio storico importante. Si possono visitare sette aree diverse: gli interni dei due castelli, il giardino del Castello di Sopra, il Foledôr, la Cancelleria, la Pileria del riso e l’ area vivaisti.

I bambini sotto i 5 anni entrano gratis mentre quelli tra i 5 e i 12 anni pagano € 5. L’evento si terrà anche in caso di pioggia.



Per info: www.castellodistrassoldo.it - www.castellodistrassoldodisotto.it



Scopri le perle del Friuli in questo video tratto dall'archivio de "Luoghi di Magnifica Italia"