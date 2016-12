FloraFirenze: la natura diventa arte

L'evento è una passeggiata attraverso le eccellenze del florovivaismo italiano: la natura si struttura in un percorso di varie tappe. Si parte con il paesaggio toscano, poi un giardino all'italiana introduce alla passeggiata nelle varie tipologie delle piante prodotte in Italia. La sorpresa di un giardino esotico, in cui le grandi piante grasse escono dalla sabbia fa da anticamera al lago dove viene allestita una composizione di oltre cinquemila azalee, prodotte sul lago Maggiore, unite in una struttura a cupola di sedici metri dai colori intensi.



Il giardino all'italiana - I visitatori assaporano l'armonia architettonica, la precisione del disegno delle siepi di bosso perfettamente intagliate come marmo, la disposizione impeccabile dei fiori e l'armonia dei prati disposti in panneggi.



L'ambiente dei laghi - Cuore pulsante del percorso, quest'area esibisce al centro una fontana di 15 metri di altezza percorsa da tunnel vetrati che consentono ai visitatori di entrare in un ambiente tropicale e di vivere in ogni dimensione la spettacolare esperienza del mondo sospeso della giungla tropicale. In essa si alternano felci arboree, liane, orchidee e tillandsie di ogni foggia e colore, in un trionfo di potenti suggestioni accompagnate dal fragoroso suono della cascata.



Il deserto - Uno spettacolare spazio dedicato al giardino esotico e ad una vera riproduzione del deserto idealizzato da un elegante pensiero architettonico e popolato di straordinarie e rarissime varietà di cactee di ogni misura, succulente, caudiciformis, crestate e rare piante da collezione.



Il giardino barocco - Un vero e proprio parco a cielo aperto ricco di sorprese che incanta il visitatore con soluzioni inattese e sempre più originali.



Il giardino bonsai - Nell'area sono presenti i principali produttori di Bonsai Italiani tra cui lo storico florovivaista Franchi specializzato in rarissimi bonsai centenari raccolti nel suo prezioso Museo. Pezzi unici, di incredibile valore e bellezza, coronano una scenografia semplice, ma di grande impatto.



Il padiglione matrimoni - Un'area che ospita una mostra permanente dedicata alla storia del decòr della cerimonia par excellence, dalle nozze di Teodorico Re degli Ostrogoti fino a quelle di Grace Kelly. Per l'occasione molti eventi sono ambientati in un vero e proprio anfiteatro, come l'appuntamento italiano più importante per il Flower Design: la Coppa Italia di FederFiori, Federazione Nazionale dei fioristi italiani aderente a Confcommercio, il cui vincitore porta in Europa la nostra eccellenza durante la seguente Coppa Europea. Quest'anno il tema è il Matrimonio e la gara, in molte sue parti aperta ai visitatori, costituirà un momento di grande importanza non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per il grande pubblico degli amanti del bello.



La visita di Florafirenze si conclude in un'area dove gli alberi secolari del Parco delle Cascine fanno da sfondo ad un gruppo di artisti di Land art, forma d'arte contemporanea dove l'artista interviene direttamente sul territorio naturale, utilizzando i materiali che gli fornisce il territorio. Diciotto opere di artisti di varie nazionalità, completano con le loro sculture tra loro molto diverse, il percorso attraverso la natura guidata dalla mano dell'uomo.



