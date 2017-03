Fine settimana: tra buoni sapori e auguri a tutti i papà

LILLIPUT - Fiera di Bergamo – Una bella occasione di svago con i bambini, per un weekend di giochi, laboratori didattici, spettacoli, magia con una kermesse dedicata ai piccoli dai 3 ai 12 anni. Appuntamento da giovedì 16 a domenica 19 marzo: la manifestazione è organizzata in collaborazione con oltre 500 professionisti dell'educazione e dello spettacolo, di musei, enti, associazioni, federazioni sportive e aziende legate al mondo dell'infanzia. Le giornate di giovedì e venerdì sono riservate alle scuole, mentre sabato e domenica sono aperte al pubblico dalle 9.30 alle 19. Il biglietto costa 6 euro per bambini sopra i tre anni e 8 euro per gli adulti. I nonni (over 65 anni) pagano 6 euro. www.villaggiolilliput.it



BRIXIA BEER FESTIVAL – Mazzano (Brescia) – Un evento dedicato alle birre artigianali di qualità anima, nel fine settimana 17-19 marzo, la cittadina di Mezzano, a pochi chilometri dal Lago di Garda. Sede dell’evento è la settecentesca Villa Mazzucchelli, visitabile anche all’interno in occasione dell’evento. La partecipazione è gratuita, ma per degustare le birre presenti occorre munirsi di gettone all’ingresso. Oltre alla birra è possibile assaggiare tanti street food, mentre per i bambini c’è un’apposita area giochi.



SALONE AGROALIMENTARE – Finale Ligure (Savona) – Le eccellenze del territorio del Ponente Ligure danno appuntamento agli appassionati di cose buone da venerdì 17 a domenica 19 marzo a Finale Ligure nei chiostri quattrocenteschi del complesso monumentale di Santa Caterina e nelle piazze del centro storico di Finalborgo. La partecipazione è gratuita: per le degustazioni guidate, i laboratori e i corsi è possibile iscriversi e prenotarsi. Info: www.saloneagroalimentareligure.org



SREET FOOD FESTIVAL - Genova – I giardini di Stazione Brignole ospitano tre giornate con il cibo di strada (17-19 marzo), organizzate dall’Associazione Italiana Cuochi Itineranti. Partecipano alla manifestazione espositori selezionati in rappresentanza della qualità del territorio locale e delle diverse regioni italiane. Tante le prelibatezze da scoprire: ricordiamo la focaccia umbra, l’hamburger di fassona, la polenta concia, il lampredotto toscano, la porchetta di Ariccia e molto altro.



FIERA DI SAN GIUSEPPE – La Spezia – La sua origine è antica: risale infatti addirittura al 1654, con l’intento di promuovere ed implementare i commerci cittadini. L’edizione 2017 della Fiera di San Giuseppe si tiene quest’anno da venerdì 17 a domenica 19 marzo e conferma la vocazione della città per il commercio e l’artigianato. Nelle strade del centro cittadino sono presenti circa 600 banchi dei più vari generi merceologici, mentre sabato 18 marzo si svolge la Notte Bianca con musica nelle piazze. Domenica i musei cittadini sono aperti ed è in programma il Trofeo di San Giuseppe del Palio del Golfo. Informazioni: www.myspezia.it



CIOCOPAPÀ – Cattolica (Rimini) – Festeggiare in modo dolcissimo tutti i papà in occasione della giornata dedicata a loro: succede nelle vie del centro di Cattolica dal pomeriggio di venerdì 17 Marzo fino alla serata di domenica 19 marzo, con una grande mostra mercato dedicata al cioccolato, ai dolci e alla pasticceria, con espositori provenienti da tutta Italia. Sono in programma show cooking, laboratori, degustazioni e musica dal vivo.



SAGRA DELLA LUMACA D'ELITE – Casumaro (Ferrara) - Mille ricette per scoprire la deliziosa lumaca locale, da assaporare al tartufo, saltata in padella, fritta o in molti altri modi, da sola, in abbinamento o in alternativa a tanti altri prodotti locali. Info: www.lumacadicasumaro.it



SAGRA DELLA SEPPIA – Cervia (Rimini – Appuntamento con i sapori del mare tra le bancarelle e gli stand di questa bella sagra tutta dedicata al pesce e ai profumi di primavera con assaggi, musica, spettacoli della tradizione romagnola. Appuntamento da giovedì 16 a domenica 19 marzo, in occasione della fiera di San Giuseppe. Ci sono anche il mercatino dell'artigianato locale, piante in fiore e la rappresentazione degli antichi mestieri.



FIERA DI SAN GIUSEPPE – Tivoli (Roma) - Due giorni di festa nel cuore del centro storico di Tivoli con la storica Fiera che torna alle sue origini, a 122 anni di distanza dalla prima edizione del 1895. Alla manifestazione tradizionale del 19 marzo quest’anno si aggiunge la fiera “revival” nell’area delle vecchie cartiere, ai piedi del Carapone, in cui si ripropongono le atmosfere delle prime edizioni. Sono in programma spettacoli con djset il sabato sera, giostre e attrazioni, fattoria degli animali, laboratori dei mastri artigiani, parate e manifestazioni itineranti, tornei e giochi, visite guidate nel centro storico, mercatino dei bambini e un’estemporanea di pittura.



ENOTICA – Roma - Festival del vino e della sensualità, in programma dal 17 al 19 marzo presso il centro sociale Forte Prenestino a Roma. Tre giorni di concerti, mostre, spettacoli di cabaret, acrobati e una selezione di prodotti di 60 vignaioli e contadini autentici, con ricette da tutta Italia. Musica, cinema e cabaret per un weekend tra Bacco e Venere che coniuga il piacere del cibo e dell'arte; al alto tasso afrodisiaco. Info: www.enotica.net.