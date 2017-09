Fine settimana: le sagre di inizio settembre

LA DESMONTEGADA DE LE CAORE DI CAVALESE – Val di Fiemme (Bolzano) – Un fine settimana, da venerdì 8 a domenica 10 settembre, alla scoperta di un antico rituale contadino, quello della transumanza, con rievocazioni, concerti e buona cucina. L’occasione è offerta dal ritorno a valle delle caprette dai pascoli in alpeggio: si passeggia alla scoperta di angoli nascosti, personaggi, antichi mestieri e eccellenze enogastronomiche del territorio. Ci sono stand gastronomici, concerti, feste danzanti, sfilate di carri, dimostrazioni dei lavori di un tempo, visite a caseifici e malghe, e il "Mercato de la Desmontegada". Per i bambini ci sono laboratori e giochi. Nel pomeriggio di domenica ritornano le capre, ornate di bizzarre decorazioni floreali, con tanto di concorso di bellezza per eleggere "miss capra", la capretta più bella! Info: www.visitfiemme.it



FESTIVAL DELL'UVA - Levico Terme (Trento) - Da venerdì 8 a domenica 10 settembre, l’uva è protagonista di una bella sagra, tra negozi del paese decorati a tema, degustazione di ottimo cibo e vino locale nelle strade e nelle piazze del paese, laboratori creativi per grandi e piccini, antichi mestieri, spettacoli di intrattenimento, bancarelle di artigianato locale e tanta buona musica. www.visitlevicoterme.it .



FESTIVAL DEL PROSCIUTTO DI PARMA – Fino a domenica 17 settembre Parma e dintorni celebrano il prosciutto più dolce d'Italia. L’evento unisce tutti i comuni della zona di produzione, con degustazioni ed escursioni, percorsi di scoperta, concerti e gare di taglio. Sono in programma degustazioni e visite ai luoghi di produzione (con navette gratuite, ma su prenotazione), concerti, mostre, convegni, attività sportive, itinerari alla scoperta delle bellezze storiche, artistiche e naturalistiche della zona. Il calendario degli eventi è inline su www.festivaldelprosciuttodiparma.com .



FESTA DELL’UVA - Castello di Gropparello (Piacenza) – Diventare vignaioli per un giorno, pigiare l’uva e giocare in piena libertà: è questo il programma delle quattro domeniche di settembre del maniero piacentino, tutte dedicate ai bambini. Fino a domenica 24 settembre i piccoli sono invitati a riscoprire le antiche tradizioni, come la pigiatura dell’uva con i piedi, mentre i genitori possono partecipare a una degustazione guidata dei vini doc dei colli piacentini. www.castellodigropparello.it.



SAPORE DI SALE - Cervia (Ravenna) - Da giovedì 7 a domenica 10 settembre Cervia torna a vestire le insegne di antica Città del Sale nella rievocazione della storica Rimessa del Sale, la riscoperta di mestieri e sapori legati all'"Oro bianco" e alla sua tradizione attraverso una sagra ricca di momenti conviviali. Ci sono il mercatino dei sapori, show cooking, degustazioni ed eventi dedicati al piacere del palato per quattro giorni di festa. Sono in programma visite guidate in bici, in barca o a piedi e una mostra di modelli di barche storiche e di foto della rotta del sale. Il trenino "Sapore di Sale" porta i visitatori da Torre San Michele al lungomare. www.cerviasaporedisale.it .



SAGRA DEL FAGIOLO DI SUTRI – SUTRI (Viterbo) – Il fagiolo “regina”, protagonista di questa bella sagra in programma sabato 9 e domenica 10 settembre, ha ingolosito persino Carlo Magno. Lo si può scoprire, condito con un filo d’olio della Tuscia, oppure con salsicce, cotiche, gnocchetti e insalata nelle tipiche ciotole di terracotta, insieme a gustose specialità alla brace e all’ottimo vino della zona. Ci sono anche musica dal vivo, bande e spettacoli vari. Una bella occasione per visitare il centro storico di Sutri, che conserva uno splendido Parco Archeologico con un’antica necropoli etrusco-romana, l’Anfiteatro Romano, una bella Cattedrale con cripta di epoca longobarda e una Chiesa Templare. www.prolocosutri.it .



SAGRA DEL CIAMMELLOCCO – CRETONE (Roma) - Il ciammellocco è la ciambella tipica fatta con uova, farina, anice, limone e olio d’oliva della Sabina, protagonista della manifestazione che da venerdì 8 a domenica 10 settembre anima il borgo laziale, noto per le sue splendide terme. Questo prodotto tradizionale, da assaporare rigorosamente caldo come vuole la tradizione, ha costituito per tanti anni il complemento goloso del pasto dei contadini al lavoro nei campi. Giunto alla sesta edizione, l’evento curato dall'associazione culturale LiberaMente esalta le eccellenze gastronomiche del territorio laziale tra degustazioni, spettacoli, folclore, musica dal vivo e intrattenimenti vari. Ogni sera, a partire dalle ore 17, gli stand gastronomici sono aperti per gustare il ciammellocco e i migliori piatti tipici locali. Si può anche curiosare tra i prodotti gastronomici proposti da Campagna Amica o seguire le rappresentazioni medievali in costume con sfilate, duelli e sbandieratori. www.cretone.net/