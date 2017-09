Fine settimana: le gite con i primi sapori d’autunno

MERCATO DEL PANE E DELLO STRUDEL – Bressanone (Bolzano) - Hanno nomi difficili, come Schüttelbrot o di Pusterer Breatln, ma si tratta semplicemente di varietà di pane. Per scoprire le otto specialità che si fregiano del Marchio di Qualità Alto Adige, l’appuntamento è a Bressanone, in Alto Adige, da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre, per scoprire le antiche ricette e provare a mettere… le mani in pasta per prepararle. Ci sono visite guidate alla città, giri in carrozza per i bambini, musica e Törggelen www.mercatodelpane.it .



TRANSUMANZA – Alpe di Siusi – Seiser Alm (Bolzano) – Sabato 30 settembre un corteo di 250 vacche decorate con copricapi fioriti annuncia l’arrivo dell’autunno, sfilando nell’area vacanze Alpe di Siusi – Seiser Alm e nel villaggio di Castelrotto, nello spirito dell’antico mondo pastorale, ancora vivo tra i masi e le praterie delle Dolomiti. Oltre alla vivace processione di pastori e bestiame bardato con fiori e campanacci, ci sono anche l’elezione dell’animale più bello, la banda musicale del paese, il mercato contadino e tanti piatti gustosi, tra cui i krapfen, dolci ripieni di marmellata preparati dalle contadine. Info: www.seiseralm.it



DÌ DE LA BRISAOLA - Chiavenna (Sondrio) – Domenica 1° ottobre è il "Di de la Brisaola", ovvero il giorno della bresaola. Le piazze del centro storico di Chiavenna si animano di un evento che rende omaggio a questo prodotto simbolo della Valchiavenna: un alimento semplice, ma ricco di proprietà nutritive. 14 produttori artigianali si danno appuntamento dalle 11.00 alle 18.00, per una giornata di degustazione e vendita. Ingresso libero. Info: didelabrisaola.it



ARTIGIANI DEL GUSTO – Parabiago (Milano) - Lo splendido palazzo settecentesco di Villa Corvini a Parabiago, nel Milanese, è pronto ad ospitare la seconda edizione della manifestazione che celebra il lavoro artigianale in ambito enogastronomico. Ci sono laboratori, showcooking, street food e molto altro per stuzzicare la curiosità e il palato dei visitatori e per promuovere i mestieri manuali di una volta. Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre. www.mostra-artigianidelgusto.it



DOMENICA MEDIEVALE - Rocca di Angera (Novara) – Domenica 1 ottobre il Medioevo rivive nella splendida Rocca dei Borromeo, affacciata sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, tra accampamenti, sbandieratori, menestrelli e cantastorie, giochi e tornei, prove di tiro con l’arco, suggerimenti di erboristi e cartomanti. Si può anche visitare il Giardino Medievale, creato nel 2007, un vero museo all’aria aperta dove piante, percorsi, fiori e prospettive concorrono a far rivivere ciò che era il giardino nel medioevo. In caso di brutto tempo la manifestazione verrà annullata. Info: www.isoleborromee.it.



PIG NIC - San Lazzaro di Savena, Bologna - Lungo weekend di festa in compagnia di Sua Maestà il maiale, con quattro giorni all'insegna di salumi, porchetta, hamburgher e molto altro. Da giovedì 28 settembre a domenica 1 ottobre piazza Bracci ospita una decina di stand gastronomici in cui produttori e artigiani propongono tanti piatti deliziosi a base di maiale, dalla porchetta ai classici salumi. Info: www.facebook.com/pignicsanlazzaro



SAGRA DELLA PERA - Vigarano Pieve (Ferrara) – Tante deliziose varietà da abbinare al formaggio, ma anche agli antipasti e ai secondi piatti, tutte da scoprire in questa sagra golosa che vive il suo weekend di apice fino a domenica 1 ottobre. Giornate di gran gusto e occasioni di intrattenimento. Informazioni: www.vigaranopieve.it .



FESTA DELLA NOCE - Motta Camastra, Messina - Da venerdì 29 Settembre a domenica 8 ottobre si scopre che la noce, sotto un guscio duro, nasconde un cuore davvero tenero. La sagra messinese è l’occasione per scoprire tanti buoni sapori a base dei frutti delle valli siciliane., e l’occasione per una piacevole passeggiata per le vie del centro storico di Motta Camastra. In piazza Croce è in programma una speciale esibizione di tutti i prodotti ottenuti dalla noce, e in più spettacoli folkloristici ed eventi culturali Info: www.comunemottacamastra.gov.it



BEER MARSALA - Marsala, Trapani – Da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre è in programma uno spumeggiante weekend in compagnia di deliziosa birra artigianale e di eccellenza gastronomiche del territorio. Tra varietà di bianca, bionda, rossa o nera, l’importante è scegliere quella che preferiamo e levare il boccale in allegria. I mastri birrai sono pronti a illustrare caratteristiche e metodi di produzione, mentre le bevute spumeggianti si accompagnano ai deliziosi street food locali, come arancini, pane panelle, pane con la milza, sfincioni e cannoli. Info: www.beermarsala.com