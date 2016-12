1 ottobre 2014 Fine settimana italiano: scopri la Top10 e vota il tuo preferito Una selezione di eventi per un weekend all'insegna di prodotti tipici e folclore italiano Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Per il fine settimana 13-14 dicembre Weekendagogo ha selezionato, grazie al voto dei suoi utenti, gli appuntamenti più interessanti per trascorrere una piacevole giornata alla scoperta di buon gusto, prodotti tipici e mercatini natalizi.

Intanto il Giro d’Italia in 52 weekend, un viaggio tutto italiano lungo il nostro Paese alla scoperta dei migliori eventi per il fine settimana, è giunto alla 50° tappa con i dieci eventi preferiti dai lettori in questi sette giorni. Tra questi siete invitati a esprimere la vostra preferenza. Votare è semplice: basta collegarsi al sito www.weekendagogo.it dove sono pubblicati gli eventi proposti per il fine settimana selezionato. Scegliete il vostro preferito e VOTATE. L’evento più cliccato riceverà la visita degli inviati di Weekendagogo che creano un reportage videofotografico da condividere sul sito e sui portali social. Ecco la per il fine settimana 13 – 14 dicembre.



Sapori di Carnia – A Raveo (UD) vanno in scena i prodotti e i sapori migliori della Carnia. Le corti delle case più caratteristiche promuovono l’eccellenza friulana, dai salumi ai dolci fino ai digestivi più pregiati. Durante la giornata musica dal vivo e intrattenimento grazie a tanti gruppi folcloristici che si esibiscono per le vie del centro.

Mercatini di Natale – Ad Albosaggia (SO) tira aria di Natale. Presso il Castello Paribelli potete trovare una mostra di presepi, mentre i falconieri del Re si esibiscono in mirabolanti show con i nobili rapaci. Spettacolo assicurato anche per i più piccoli, tra giocolieri, mangiafuoco, trampolieri e bolle giganti, il tutto tra le belle bancarelle del mercatino.

Giardini di Natale – Casette di legno, addobbi natalizi, profumo di dolci nell’aria e un’atmosfera natalizia da sogno. Ad Asiago (VI) torna l'appuntamento invernale più atteso. Tra le bancarelle più di venti espositori, potete trovare i migliori regali per le festività, l’artigianato locale e i prodotti gastronomici tipici della stagione invernale.

Antica Fiera Regionale – Il presidio Slow Food di Morozzo (CN) è il Cappone, cui è dedicato una fiera dove potete scoprire questo prodotto unico e molti altri legati alla tradizione gastronomica della provincia di Cuneo.

Festival dell’Oriente – L’oriente non è mai stato così vicino. A Padova un intero festival dedicato a una cultura lontana: meditazione, yoga, arti marziali e gastronomia alla scoperta di un affascinante mondo tutto da scoprire.

Poggio al Tartufo – Poggio Rusco (MN) e il tartufo, un legame che si ripete ogni anno sempre più saldo. I punti ristoro più importanti del comune della bassa mantovana propongono menù, aperitivi e degustazioni a base di tartufo. Dagli antipasti al dolce, la cucina mantovana rivisitata e arricchita dal prezioso fungo.

Pisa Food&Wine Festival – Terza edizione a Pisa per un evento nato dalla volontà di promuovere i sapori del territorio pisano. Molte le eccellenze, i presidii Slow Food proposti, dai dolci ai liquori, dai salumi ai formaggi. Più di 50 produttori impegnati nel mostrare e offrire degustazioni di delizie a km zero. Tanti i laboratori di educazione alimentare, Cooking Show a tema, spazio per i più piccoli e iniziative collaterali per rendere il weekend il più gustoso dell’anno.

Scerni con Gusto – Tra musica, folclore e buona cucina, torna a Scerni (CH) l’appuntamento più goloso del piccolo comune abruzzese. Il centro storico si anima di bancarelle che promuovono i migliori prodotti autunnali e invernali, tra degustazioni delle pietanze tipiche migliori: pizz’ e fuje, sardelle e pipun’ fritt’, past’ e fasciule… il tutto tra le migliori bancarelle di Natale, una mostra fotografica e un’esposizione e degustazione di vini delle migliori cantine locali.

Natural Critical Wine – Roma da scoprire, Roma da gustare. Tra un calice di vino naturale e antiche tradizioni potete assaggiare il meglio della selezione enogastronomica laziale. Naturale, biologico, autentico, tutti appellativi che possono soltanto descrivere l’aspetto dei prodotti proposti; il gusto fa e farà la vera differenza.

Notte d’Arte – Notte bianca a Napoli. Il centro città si anima di eventi, esposizioni artistiche e commerciali, appuntamenti di enogastronomia con l’obiettivo di sviluppare il tema di quest’anno:la cultura mediterranea tra storia ed enogastronomia.