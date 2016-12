Fine settimana: gli eventi da non perdere

MOSTRA DELLA TOMA DI LANZO E DEI FORMAGGI D'ALPEGGIO - Usseglio (TO) – Un weekend con il gusto della montagna con la Mostra regionale della Toma di Lanzo e dei Formaggi d'Alpeggio. Fino a domenica 24 luglio, degustazioni di formaggi di alpeggio e di prodotti tipici, ed esposizione di oggetti di artigianato e delle tradizioni locali. Sono in programma anche laboratori di cucina, degustazioni guidate proposte dagli esperti e la possibilità di visitare le malghe della valle.



FESTA DELLA TREBBIATURA E SAGRA DI SAN GIACOMO - Santa Maria Di Sala (VE) - Da - La festa, legata alle tradizioni contadine, si protrae fino a martedì 26 luglio. Si comincia sabato 22 alle 20.30 con un intrattenimento musicale, mentre alle 21 si svolge la trebbiatura notturna. Nella giornata di domenica, a partire dalle 8.30 si svolge la benedizione dei trattori, la sfilata, poi l'aratura. In serata trebbiatura e gran serata danzante.



BUON COMPLEANNO GARDALAND - Castelnuovo del Garda (VR) - Sabato 23 luglio il grande parco dei divertimenti di Castelnuovo del Garda spegne 41 candeline e per l'occasione viene organizzata una festa lunga fino alle 3 di notte, costellata di musica, show, parate e divertimento. Per l'occasione Piazza Valle dei Re si trasforma in una vera e propria discoteca sotto le stelle grazie alle proposte musicali dei deejay del Papeete Beach di Milano Marittima. Un grande palco - trasformato in un'imponente pagoda che richiama la nuova area del Parco, Kung Fu Panda Academy - sarà realizzato con migliaia di palloncini e accoglierà le fantasie e le prodezze musicali dei vari dj che, con le loro selezioni musicali, faranno ballare gli ospiti per tutta la notte. Tra geishe, dragoni e danzatrici brasiliane la serata viene animata da show itineranti e parate in perfetto oriental style.



FIERA DELLO SCALOGNO DI ROMAGNA - Riolo Terme (RA) - Dal colore bianco violaceo, lo scalogno profuma Riolo Terme nel weekend del 22 - 24 luglio. Per l'occasione è possibile gustare fiori di cipolline e salsa di scalogno, tagliolini allo scalogno, polenta al ragù di scalogno, fiorentina di struzzo con tartare allo scalogno, salsiccia di castrato allo scalogno, frittate di scalogno, per citare solo alcune delle pietanze. Nelle vie centrali del paese ci sarà la mostra mercato dello Scalogno di Romagna dove saranno presenti i produttori di questa prelibatezza.



SAGRA DELL'OLIVA DOLCE - Matraia - Capannori (LU) - Due weekend di luglio, da venerdì 22 a domenica 31 Luglio per scoprire questo delizioso prodotto locale in una sagra giunta alla sua 42esima edizione. Ogni sera, a partire dalle 19.30, si possono degustare ottimi piatti tipici tra cui farro, zuppa, grigliata e torta co' becchi.



FESTA DELL'UNICORNO - Vinci (FI) - Il piccolo borgo si trasformerà in una città fantastica persa nel tempo e nello spazio, popolata da dame, cavalieri, elfi, arcieri e maghi. Camminando per le strade del centro storico è possibile imbattersi in duelli all'arma bianca, animazioni itineranti, giochi per grandi e piccini, musici, concerti, gare di cosplay, gare teatrali, sfide con pirati, dimostrazioni di gioco di ruolo dal vivo, danze dell'epoca, accampamenti medioevali e molto altro. Infine, non mancheranno anche i divertimenti per i più piccini che verranno intrattenuti con racconti e giochi de i Giullari dell’Allegra Brigata, giochi e caccia al tesoro dei pirati, giochi medioevali, combattimenti con spade in lattice e tiro con l’arco, e potranno trovare addirittura una accademia per diventare dei veri maghi.



SAGRA DEL MELONE - Pescia Romana (VT) - Da giovedì 21 a domenica 24 luglio la provicia di Viterbo ospita la 29^ edizione della Sagra del Melone. La giusta occasione per sfuggire dalle temperature roventi di questo mese e per assaporare la bontà di questo frutto che viene direttamente coltivato in questa zona. Per quattro sere consecutive il frutto giallo sarà servito non solo come antipasto (magari insieme al prosciutto crudo), ma in tutte le sue molteplici varianti: dalle marmellate alle conserve arricchite al peperoncino, dai gelati fino ad originali piatti salati.



MEDIOEVO A SORIANO - Soriano nel Cimino (VT) - Da venerdì 22 a domenica 31 luglio due settimane per rivivere amori, guerre, giullareschi incontri, profumi e sapori medievali. Una spettacolare carrellata di eventi che vedranno il susseguirsi di tornei di spade, musica dei Birkin Tree, giocolieri, arti e mestieri, dame e cavalieri, falconieri, acrobazie, convegni sulla storia medievale e rinascimentale della Tuscia.



SAGRA DEL LIMONE - Massa Lubrense (NA) - Prodotto tipico della Costiera Amalfitana, il limone è il protagonista della festa che prufuma d'estate: durante la sagra è possibile degustare i prodotti tipici sorrentini a base del prelibato agrume, limonate, torte e dolci tipici.