27 ottobre 2014 Fine settimana d'Italia: vota i più belli e scopri i sapori d'autunno Ecco le dieci sagre più interessanti del prossimo weekend: un connubio tra sacro e gustosamente profano tipico del Belpaese

06:00 - Sagre, tradizioni, folclore, storia e gusto: sono le parole d’ordine del Giro d’Italia in 52 Weekend, che nel fine settimana 31 ottobre - 2 novembre propone una top ten tra gli appuntamenti in programma più interessanti e curiosi. Gli utenti sono invitati a votare il loro preferito. I sapori intensi della gastronomia di fine autunno la fanno da padroni e offrono tante gustose occasioni per una gita fuori porta e per trascorrere una piacevole giornata in compagnia.

Il Giro d’Italia in 52 Weekend è un viaggio tra le eccellenze italiane alla scoperta delle feste tradizionali più belle e un’iniziativa online creata da Weekendagogo (www.weekendagogo.it), sito specializzato nel proporre idee per il fine settimana; nasce dalla volontà di promuovere tradizioni ed eventi locali e dal desiderio di coinvolgere in prima persona i lettori del portale Collegandosi al sito è possibile candidare la propria festa del cuore e votarla per portarla in finale: ogni settimana si forma così una rosa di 10 eventi finalisti. Il più votato entrerà a far parte del Giro e riceverà la visita dello staff di Weekendagogo che creerà un reportage video fotografico condiviso sui social network più famosi. Scegli il tuo evento preferito tra i dieci che proponiamo qui di seguito, e per votare CLICCA QUI.



Sagra della Ciuìga: capolavoro della salumeria in San Lorenzo in Banale (TN), uno dei Borghi più belli d’Italia, la sagra torna con tre giorni di degustazioni, spettacoli in strada e menù tematici dedicati al gustoso insaccato.



Peccati di gola – Fiera regionale del Tartufo: nella capitale delle mongolfiere Mondovì (CN) torna l’appuntamento biennale con i sapori e i saperi legati al territorio: mostra mercato di prodotti agroalimentari, tipicità locali, e cooking show per un ricco programma da gustare.



La cisrà e la Fiera dei Santi: nelle Langhe piemontesi, a Dogliani (CN) va in scena la cisrà, minestra tipica di trippa e ceci cucinata seguendo le ricette originali.



Fasulin de l’oc cun le cudeghe: è il piatto tradizionale di Pizzighettone (CR) tipico della tradizione locale contadina più autentica. Durante la giornata di sagra vengono organizzate visite guidate per conoscere il paese, i musei e le sponde del’Adda.



Celle Borgo in Festa: Celle Ligure (SV) in festa propone una rievocazione storica con sbandieratori, giullari, artisti di strada e percorsi enogastronomici nei dintorni per scoprire le bellezze e bontà del luogo.



Tartufesta: i prodotti migliori dei Colli Bolognesi vengono esposti a Valsamoggia (BO) durante una rassegna enogastronomica dove il tartufo fa da re incontrastato.



Sapori d’Autunno: un viaggio a Mesola (FE) per assaporare la stagione autunnale non solo a tavola, ma anche grazie a escursioni nel Gran Bosco di Mesola.



Sagra del Totano: appuntamento consolidato per concludere la stagione estiva sull’Isola di Capraia (LI) con una sagra dedicata al pesce fresco e alle competizioni di pesca tra campioni della disciplina.



Cantine in Festa: il magico borgo di Sorano (GR) e le sue cantine aprono le porte per un weekend dedicato alle degustazioni di prelibati vini toscani, accompagnati dai migliori formaggi abbinati con maestria.



Sibillini in Rosa: appuntamento a Montedinove (AP) per valorizzare la realtà agricola delle Marche. Prodotto principe della rassegna è la mela rosa, eccellenza del territorio da gustare nei vari stand in vari dolcissimi modi.