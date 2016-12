15 gennaio 2015 Fine settimana d'Italia: scopri e vota i più belli Il freddo di febbraio non scoraggia gli organizzatori di feste patronali, golose fiere e gioiosi Carnevali. Le proposte di Weekend a Gogo Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Il viaggio di Weekendagogo continua grazie al voto dei propri utenti che, ogni settimana, scelgono il loro evento preferito tra quelli proposti sul portale. Per il fine settimana del 7 e 8 febbraio gli appuntamenti che compongono la Top10 si dividono tra fiere dedicate a prodotti artigianali, sagre e colorate feste di Carnevale.

Solo un evento però entrerà a far parte del Giro d'Italia in 52 Weekend, ricevendo la visita degli inviati di Weekendagogo che creeranno un reportage fotografico da condividere sul proprio sito e i social network più gettonati. Votare il vostro evento preferito è molto semplice: basta CLICCARE QUI e scegliere uno tra i dieci eventi proposti per il fine settimana che vi interessa.



Ecco di seguito la selezione degli eventi migliori per il prossimo weekend.



Sagra di San Bello – Chi era San Bello? Era Benigno De’ Medici, noto ai fedeli di Berbello di Valtellina (SO) per le sue sontuose vesti (da qui il nome) e per la sua spiccata propensione a curarsi del prossimo. In suo onore erano (e sono) tantissimi i pellegrini che si recano in pellegrinaggio e, proprio da questo movimento di fedeli, ha preso vita la sagra dedicata ai prodotti del luogo e alla devozione più sentita.



Storico Carnevale Crescentinese – La leggenda vuole che, per sfuggire allo “ius prime noctis” la figlia del mugnaio di Crescentino (VC) nel lontano XVI secolo uccise Riccardo IV Tizzoni, signore arrogante e malvagio. La ragazza è diventata nei secoli simbolo del paese, conosciuta col nome di Regina Papetta, e la sua storia torna per le vie del paese durante il Carnevale, tra rievocazioni storiche e mirabolanti carri.



Carnevale di Venezia – Uno dei Carnevali più famosi del mondo, quello di Venezia, torna nella città veneta più famosa al mondo con un’edizione ricca di eventi (più di 40 appuntamenti nelle tante giornate di festa), divertimento e le immancabili maschere e costumi che tingono di migliaia di colori Piazza San Marco, calli e campi.



Fiera del Cioccolato Artigianale – Una delle piazze simbolo di Firenze diventa sede di un goloso appuntamento legato a uno degli ingredienti per dolci (e non solo) più amato a livello mondiale: il cioccolato. Scoprite tutti i segreti di questa prelibata fava e la sua lavorazione, tramite laboratori, cooking show e esposizioni.



Carnevale di Foiano – Uno dei Carnevali più antichi d’Italia, una competizione che ogni anno si rinnova a Foiano della Chiana (AR) per eleggere il carro allegorico più bello di tutta la festa. Volete scoprire quali meraviglie sono state create dagli artigiani di Foiano? Non vi resta che partecipare ai festeggiamenti.



Carnevale di Fano – A Fano (PU) la pioggia è dolce, anzi dolcissima. A Carnevale dal cielo cadono caramelle e cioccolatini, sparati in aria per festeggiare il magico Carnevale locale. Appuntamento imperdibile per i più piccoli... ma anche per i grandi alla ricerca di un po' di spensieratezza e divertimento.



Carnevale di Offida - Gli appuntamenti fissi a Offida (AP) per il tradizionale Carnevale sono tanti, ma i più caratteristici sono sicuramente due, “Lu Bov Fint” e la notte dei “Vlurd”. Scoprite un’affascinante festa e e sue tradizioni, al suono della canzone popolare “Addio Ninetta Addio”.



Carnevale di Saviano – Dieci carri a creare la sfilata del Carnevale di Saviano (NA), un appuntamento tradizionale per il divertimento dei più piccoli, ma non solo! A Carnevale ogni scherzo vale, un po’ per tutti.



Carnevale di Putignano – Putignano (BA) vanta una tradizione carnevalesca di tutto rispetto, legata soprattutto all’indiscussa maestria dei suoi mastri cartapestai i veri protagonisti, assieme alle loro creazioni i carri, di una giornata ricca di colori ed emozioni. Il tema sviluppato quest’anno dagli artisti è legato ai Peccati Capitali.



Gioco del Maiorchino – A Novara di Sicilia (ME), uno dei Borghi più belli d’Italia, il formaggio tipico è il maiorchino, un pecorino perfetto per accompagnare i tradizionali piatti locali come la maccheronata con sugo di salsiccia. Nel borgo messinese il formaggio è protagonista non solo di tante degustazioni, ma di un gioco unico nel suo genere che vede diverse squadre sfidarsi in una competizione di “lancio del formaggio” tra le vie del paese.