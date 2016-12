31 gennaio 2015 Fine settimana d'Italia: scegli il più bello e votalo I dieci migliori Carnevali per un weekend divertente e colorato da vivere con tutta la famiglia Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Si sa: a Carnevale ogni scherzo vale. E siccome ciascuno ama scherzare a modo proprio, ecco una selezione con i dieci eventi carnevaleschi più belli d’Italia, selezionati dagli utenti di Weekendagogo per il fine settimana 14-15 febbraio facendoli arrivare in Top10.

Come sempre però solo un evento tra i dieci proposti potrà entrare a far parte del Giro d’Italia in 52 Weekend, iniziativa promossa dallo stesso sito di Weekendagogo con l’obiettivo di scoprire gli eventi italiani più belli e interessanti, caratterizzati da antiche tradizioni, folclore autentico e prodotti enogastronomici di qualità. Gli inviati di Weekendagogo si recano sul luogo dell’evento più votato, creando un reportage fotografico che viene poi condiviso sul sito e sui social network più utilizzati, così da aumentare la visibilità dell’evento stesso e degli organizzatori coinvolti.

Come fare per esprimere la vostra preferenza: CLICCATE QUI e scegliete uno tra i dieci eventi finalisti. Ecco la classifica dei dieci eventi più belli per il fine settimana di Carnevale.



Gran Canascér de Ciampedel – A Campitello di Fassa (TN) il Carnevale acquista un valore particolare: i festeggiamenti fanno parte delle manifestazioni del tipico Carnevale Ladino, tra maschere tipiche, festeggiamenti in piazza e racconti popolari una valle intera in festa per celebrare uno degli appuntamenti più sentiti di tutta la Val di Fassa.



Carnevale Storico di Verres – Si dice che una nobildonna locale, in un’epoca lontana, tornando da un sontuoso pranzo decise, sentendo la musica in piazza, di ballare coi giovani del paese, trascinando tutti in un’euforia e entusiasmo davvero speciale. Oggi, prendendo spunto da questo evento, torna tra ricostruzioni storiche, costumi tipici e tanto divertimento il Carnevale di Verres.



Storico Carnevale di Ivrea – Dire Carnevale, da queste parti, crea un’associazione logica immediata, uno degli eventi folcloristici italiani più famosi a livello internazionale: la Battaglia delle arance. Prendendo spunto dalla tradizione passata, torna anche quest’anno a Ivrea l’appuntamento più “agrumato”.



Gran Carnevale di Busseto – I carri del Carnevale di Busseto sono ormai pronti per sfilare per le vie del paese in provincia di Parma. Il tema di quest’anno è di forte attualità, l’ambiente: cosa si saranno inventati i mastri cartapestai? Particolare attenzione, durante l’evento, dedicata al divertimento dei bambini e alla gastronomia locale grazie a uno stand che promuove i migliori prodotti.



Carnevale del Fantaveicolo – A Imola il Carnevale coinvolge tutti, non solo come spettatori ma anche come protagonisti. Chiunque può partecipare alla sfilata dei Fantaveicoli nell’Autodromo, un evento nato dalla volontà di rinnovare la festa tipica di Carnevale, coinvolgendo i più estrosi nella realizzazione di fantasmagoriche (ed ecologiche) vetture. Chi vincerà il premio per il veicolo più bello?



Carnevale di Viareggio – Appuntamento a Viareggio per uno dei Carnevali più antichi e famosi d’Italia. La manifestazione qui è particolarmente sentita, nella creazione di incredibili carri allegorici e nella festante partecipazione di tutti a rendere l’evento sempre più sorprendente.



Carnevale di Saviano – Il Carnevale è, come giusto che sia, un appuntamento imperdibile per i più piccoli che, per un giorno, possono dare libero sfogo alla loro voglia di scherzi, dolci e divertimento. Qui l’attenzione verso i più piccoli è davvero unica, eventi e spazi creati e pensati appositamente per loro dagli organizzatori del Carnevale della cittadina in provincia di Napoli.



Carnevale di Gallipoli – “Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai… “ a Gallipoli! Il tema del Carnevale di quest’anno è, come avrete intuito, legato alla Divina Commedia e Dante. Tra carri allegorici incredibili e le immancabili maschere locali torna il Carnevale più grande del Salento.



L’Orso di Teana – I protagonisti di questa festa sono, ogni anno, gli stessi: una coppia di sposi, quattro carabinieri, prete e sacrestano, un giudice, due medici e, ovviamente, l’Orso! Che ruolo ha il peloso animale? Per scoprirlo non vi rimane altro che andare a Teana, in provincia di Potenza.



Rumit di Satriano – E’ uno dei riti più antichi di tutta la Basilicata che conserva, ancora oggi, un fascino davvero unico. Per un giorno la foresta “invade” la città, tra uomini albero che celebrano la salda unione tra gli abitanti del luogo e i boschi circostanti, un rito arboreo che celebra la sempre più importante e fondamentale volontà di integrazione tra ambiente e civiltà.