Fine maggio: le sagre all’insegna della bontà

MONTAGNANA IN FESTA - Montagnana (Padova) - In questa bella città patria del prosciutto crudo si festeggia con i prodotti tipici, ma anche con laboratori, degustazioni, visite ai prosciuttifici locali e spazi per l'artigianato e l'antiquariato fino a domenica 27 maggio. Sono in calendario molti eventi, con concerti e grandi ospiti. INFO: www.festadelprosciuttoamontagnana.it.



SAGRA DELLA CILIEGIA - Vaprio d'Adda (Milano) - L'Alzaia Sud del Naviglio Martesana è teatro di questa simpatica manifestazione in programma domenica 27 maggio a partire dalle ore 09.00, organizzata dalla Pro Loco. Tanto gusto ed eventi all'aria aperta per godersi il clima primaverile tra esposizioni e degustazioni di ciliegie, stand creativi degli hobbisti, buoni sapori, giochi e laboratori per i bambini. Informazioni: www.prolocovaprio.it.



MANGIALUNGA - Fontanegli (Genova) – Una bella camminata di cinque chilometri in 10 tappe e tanti buoni sapori per una manifestazione tra natura ed enogastronomia ligure. Domenica 27 maggio siete si svolge la 16a edizione del percorso enogastronomico nel quale si cammina nella natura e si degustano ottimi piatti liguri, dall'aperitivo al dolce, in versione “da passeggio” con accompagnamento di buona musica e ottimo vino. Il ritrovo e al campo sportivo con partenza dalle ore 11.00. Il ritorno è previsto per le ore 17.00 circa. Informazioni e prenotazioni: www.usfontanegli74.com.



PALIO DELLE CONTRADE - San Secondo Parmense (Parma) – Da sabato 26 maggio a domenica 3 giugno si fa festa per ricordare la storia e le antiche tradizioni di questo antico centro. Il via è per sabato 26 maggio con la sfilata dei musici e degli sbandieratori delle contrade e con la cerimonia di presentazione dei Capitani di Contrada e investitura del Provveditore di Campo, nella piazza della Rocca dei Rossi. Nel secondo fine settimana di festa sono in programma, nella piazza della Rocca, il Mercato Rinascimentale con Arti e Mestieri, esibizioni di giullari lungo le vie del Borgo e Cene Rinascimentali con vari spettacoli nelle Contrade. Altre rievocazioni storiche si svolgono sabato 2 giugno, mentre domenica, dopo i riti religiosi del mattino, e le esibizioni di musici e sbandieratori si svolge il grande Corteo Storico con la Corte dei Rossi, gli ospiti e le sei contrade: al termine la disfida del Palio nell’Arena dello Stadio. Info: www.paliodellecontrade.com.



TERRA NUOVA FESTIVAL - Camaiore (Lucca) – Sabato 26 e domenica 27 maggio il centro storico di Camaiore aspetta chi si interessa di natura e di vita in armonia con essa per un evento culturale nel quale si scoprono le buone pratiche e i tanti modi per assicurare un futuro al pianeta. Nei due giorni della manifestazione si imparano tante cose sui temi "caldi" dell'ecologia: si parla di agricoltura biologica, bioedilizia, risparmio energetico, energie rinnovabili, ecoturismo, mobilità sostenibile, tutela del paesaggio e altro ancora. Ci sono anche cibo bio, musica, libri, cinema, sessioni olistiche, conferenze e laboratori. Ingresso gratuito INFORMAZIONI www.ecoversilia.it.



MOSTRA DEL CHIANTI - Montespertoli (Firenze) – E’ giunta all’edizione numero 61 questa bella manifestazione che raccoglie, da sabato 26 maggio a domenica 3 giugno, gli appassionati di buoni sapori e del buon bere nella culla del più famoso vino toscano. Tra le colline di Montespertoli occhi puntati per dieci giorni sul Chianti ma anche su prodotti tipici, tradizioni contadine. I produttori espongono in degustazione le loro etichette in piazza Machiavelli; in piazza del Popolo sono invece allestiti gli stand gastronomici di prodotti locali. Ci sono anche convegni tecnici, mostre ed eventi musicali. INFORMAZIONI: www.mostradelchianti.it.



RADDA NEL BICCHIERE - Radda in Chianti (Siena) - Grande festa e tanti buoni sapori nel borgo di Radda in Chianti per il tradizionale appuntamento con il pregiato vino locale. Sabato 26 e domenica 27 maggio sono in programma degustazioni guidate e incontri di approfondimento e "assaggi alla cieca" con premiazione finale. Si possono anche acquistare bottiglie di vino a "prezzo di cantina". Per info e prenotazioni ai seminari a numero chiuso è possibile telefonare alla ProLoco allo 0577.73.84.94 INFORMAZIONI www.raddanelbicchiere.net.



MOSTRA MERCATO DELL’ARTIGIANATO D’ECCELLENZA – Lecce - Le botteghe e i mestieri di una volta tornano protagonisti da venerdì 25 a domenica 27 maggio nello splendido centro storico barocco della città pugliese. Oltre 50 gli espositori che dedicano un'intera sezione alla cultura del mangiare, raccontano e mostrano “dal vivo” le loro tecniche di lavoro, riproducendo l'atmosfera delle piccole botteghe nella cornice di piazzetta Carducci e della chiesa sconsacrata di San Francesco della Scarpa. La sezione “Cibo artigiano” è invece dedicata alle tradizioni culinarie salentine e nazionali. INFORMAZIONI www.artigianatodeccellenza.it .



NIVARATA - Acireale (Catania) – Un festival di gelide dolcezze anima Acireale da venerdì 25 a domenica 27 maggio: protagonista è la granita siciliana che si propone di bissare, anzi di superare, il successo delle passate edizioni nel corso delle quali sono stati presentati ben 60 nuovi gusti di questa prelibata regina dell’estate. Sono in programma conferenze, live food show, corsi, workshop a tema granita e gelato, tante attività dedicate ai più piccoli. Per tutta la famiglia invece, c’è una mostra dedicata alla granita e un percorso espositivo poli-sensoriale. INFORMAZIONI www.nivarata.it.