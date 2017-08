Fine luglio: le sagre dell’estate

SAGRA DELLA "SEUPA À LA VAPELENENTSE DECO" - Valpelline – Aosta – Il nome sembra uno scioglilingua, ma la Seupa à la Vapelenentse è semplicemente la zuppa tipica valdostana dalla lunga e tradizione popolare. Possiamo scoprirla da venerdì 28 a domenica 30 luglio a Valpelline in un tipico appuntamento estivo con musica, danze popolari e buoni sapori. La zuppa è un piatto contadino a base di pane bianco raffermo e fontina, ammorbiditi nel brodo e cosparsi di burro fuso e cannella. Info: www.comune.valpelline.ao.it



GROPPO E GLI SPAVENTAPASSERI – Groppo (La Spezia) - Gusto e tradizioni lungo i tipici carruggi liguri nel verde della Val di Vara sabato 29 luglio. Si mangiano tante cose buone, come bruschette, affettati, patatine fritte, salsicce alla brace, insalata e dolci tipici, annaffiati da ottimo vino del territorio. L'apertura degli stand gastronomici è alle ore 20.00, ma il percorso di degustazione di prodotti locali prende il via alle ore 16.30 e prosegue fino alle 21. Lungo le vie del borgo i visitatori sono “accompagnati” dalla presenza dei tipici spaventapasseri locali, protettori dei campi e della tradizione del mangiare bene. In caso di maltempo, l'evento è rimandato al giorno successivo, domenica 30 luglio.



SAGNE STRASCIATE E DELIZIE DEL TERRITORIO - Paganico Sabino (Rieti) - Può un piatto tipico raccontare al meglio la storia e le tradizioni di un intero abitato? Sì, se parliamo delle sagne strasciate e se il borgo in questione è Paganico Sabino. Domenica 30 luglio il suggestivo paese in provincia di Rieti, csulle sponde del Lago del Turano, si veste a festa per la 27esima edizione della Sagra dedicata a questa specialità, una sfoglia fatta a mano, strappata in piccoli lembi e cotta insieme ai deliziosi funghi porcini locali. Info: www.paganicosabino.org/



DIVINO ETRUSCO – Tarquinia (Viterbo) – Sapori, buon vino e tradizioni del territorio sono protagonisti da venerdì 28 a domenica 30 luglio in un evento di festa e buon gusto. Le splendide vie e le piazze del centro storico ospitano appassionati di buoni sapori e di shopping, grazie ai negozi aperti anche di sera. Protagonista lo street food, servito in ristoranti, bar, pub, osterie, pasticcerie, rosticcerie e pizzerie, da abbinare a un buon bicchiere di vino. www.facebook.com/tarquinia.divinoetrusco/



SAGRA DELLA PATACCA E DELLA PASSERINA – Serrone (Frosinone) – L’allusione e un po’ di malizia sono d’obbligo, ma la sagra non ha nulla di peccaminoso: protagonisti della festa sono due antiche specialità gastronomiche locali. La patacca è infatti una tagliatella fatta con acqua e farina, mentre la Passerina è un vino bianco secco, ideale per accompagnare i piatti della tradizione ciociara. Per scoprirli basta recarsi nello splendido borgo medievale di Serrone, da venerdì 28 a domenica 30 luglio . Info: www.facebook.com/pataccaetpasserina



FESTA DELLA BISTECCA – Santarello di Soriano nel Cimino (Viterbo) - Doppio fine settimana di gusto, da sabato 29 luglio a domenica 6 agosto, in provincia di Viterbo: cinque serate a base di prodotti genuini, buona musica per ballare e tanta allegria. Il borgo di Soriano nel Cimino, alle pendici dell'omonimo monte, propone la miglior carne alla griglia da consumare in atmosfera familiare. Informazioni: www.facebook.com/festadellabisteccasantarello



ARTE TRADIZIONI E PRODOTTI TIPICI‏‎ - Camigliano (Caserta) - Sabato 29 a domenica 30 luglio le serate sono dedicate a festeggiare l'artigianato locale e i prodotti tipici, in un clima giocoso e di grande allegria. Dalle ore 20.00 alle 24.00 ci si diverte in compagnia di artisti di strada e prodotti della cucina tipica, allietati dalla musica di gruppi popolari con fisarmonica, mandolini, tamburelli e organetti. Nelle strade del borgo si esibiscono giocolieri, trampolieri, saltimbanchi e mangiafuoco, giusta cornice per le degustazioni dei piatti tipici del territorio. Informazioni sulla pagina Facebook dedicata. :



VINO È...MUSICA – Grottaglie (Taranto) – Gli enoturisti si incontrano nella bella cittadina pugliese per scoprire le eccellenze vitivinicole locali e le varietà autoctone del territorio. Insieme non può mancare l’esplorazione delle produzioni artigianali e storiche della ceramica. L’appuntamento è per venerdì 28 a sabato 29 luglio, quando le vie, le piazzette e le botteghe dell'antico quartiere delle ceramiche ospitano i vini migliori di Puglia nella settima edizione di questa sagra. Da non perdere gustosi assaggi di vini locali, ma anche delle altre regioni del sud Italia, della Croazia e della California. In programma anche degustazioni di street food, musica, workshop, laboratori del gusto, degustazioni guidate, street art e performances artistiche. Info: www.vinoemusica.it