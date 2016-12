FierAgrumello: al via la 40^ edizione

12:20 - Per andare alla scoperta della vera campagna ed entrare in contatto con la vita rurale più autentica, da sabato 11 a domenica 12 aprile torna la Fiera Regionale Agricola di Primavera di Grumello Cremonese, un piccolo paese della provincia di Cremona. La giusta occasione per trascorrere un weekend all'aria aperta, tra animali da cortile, mostre, dimostrazioni cinofile e percorsi enogastronomici.

FieraAgrumello entra nel vivo sabato 11 alle ore 10.00 con l'apertura della rassegna espositiva accompagnata da tanti appuntamenti all'insegna della natura e degli animali. Molti i settori rappresentanti: dalle attrezzature agricole all'artigianato, dall'edilizia all'enogastronomia fino al tempo libero e alla floricoltura. Allo stesso orario apre al pubblico il mercatino delle eccellenze regionali italiane e del non-food, la mostra di pittura "Radici" e quella inerente al modellismo agricolo.



In Fiera anche tante attrazioni: splendidi asinelli del progetto "La Isla de Burro" utilizzati per attività e terapia assistita, concorsi ed esibizioni cinofile di esemplari utilizzati per la ricerca e il soccorso delle persone, "Tartagioia", la mostra di testuggini con laboratori tematici per bambini e tanto intrattenimento itinerante medioevale con balli, musica country e spettacoli di falconeria.



La chiusura della prima giornata espositiva è affidata a un doppio evento tutto dedicato all'enogastronomia, anche in omaggio a Expo2015. Sabato 11 Aprile, infatti, alle ore 18.00 la conferenza 'I tartufi, dalla terra alla tavola' a cura del Consorzio Tartuficoltori Bresciani offre un aperitivo a base del re della cucina italiana. A seguire, alle 20.00, presso l'Agriturismo San Martino si prosegue sullo stesso tema con la consueta Serata Enogastronomica (solo su prenotazione) con un menù di qualità basato sui sapori del tartufo.



La giornata di domenica 12 aprile prende il via con tanti eventi collaterali e con la tradizionale mattinata dell'ufficialità. Alle 10.00, presso la sala conferenze, la presentazione e l'inaugurazione della manifestazione alla presenza dei visitatori e delle autorità regionali e provinciali. Durante la mattinata si svolge la premiazione del 10° Concorso fotografico "Il lavoro in campagna tra modernità e tradizione" e l'assegnazione del 36° Premio Agrumello, un riconoscimento assegnato ogni anno a tutte quelle persone che hanno saputo nei vari settori valorizzare la ruralità e la vita nei piccoli centri rurali. Tra i premiati degli scorsi anni, ricordiamo lo scrittore Beppe Severgnini, l'allenatore Emiliano Mondonico, i giornalisti Emilio Carelli e Bruno Pizzul e il Consorzio Grana Padano.



Apertura stand, esposizioni e mostre: Sabato 11 Aprile ore 10.00-20.00; Domenica 12 Aprile ore 9.00-19.00; ingresso gratuito.



Per maggiori informazioni consultare il sito www.fieragrumello.it

Per le condizioni meteo in tempo reale, visita www.meteo.it