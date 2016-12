Fieracavalli: il cuore equestre batte a Verona

La manifestazione si svolge su una superficie di oltre 130mila metri quadrati tra padiglioni, campi di gara e aree esterne, nei quali i visitatori possono incontrare 35 associazioni di allevatori e assistere a 200 appuntamenti tra gare sportive, show e convegni. La rassegna, che viene inaugurata da Giuseppe Castiglione, sottosegretario del ministero delle Politiche agricole con delega all’Ippica, si propone di esplorare il rapporto tra uomo, cavallo e territorio, con particolare attenzione al binomio turismo e sport e alla necessità di tutelare la grande biodiversità italiana, con 25 razze riconosciute.



Fieracavalli è così l’occasione per ammirare tutte le principali razze equine, sia italiane, promosse dall’Associazione italiana allevatori e dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, fino ai migliori esemplari di cavallo spagnolo, arabo e americano. Torna con nuove proposte “La valigia in sella”: un intero padiglione riservato all’equiturismo in tutte le sue forme, fenomeno che conta in Italia 120mila appassionati, 7mila chilometri di ippovie e 4.500 agriturismi specializzati. Prende inoltre il via una collaborazione con il ministero della Salute che diventa riferimento per le attività di terapia assistita con animali.



Per quanto riguarda lo sport, Fieracavalli ospita per il 16° anno l’unica tappa nazionale della prestigiosa Coppa del Mondo di Salto Ostacoli Longines FEI World Cup™. Non mancano numerose altre gare organizzate dalla Federazione italiana sport equestri che vedono scendere in campo i migliori campioni ai vertici dei ranking mondiali, tra cui anche le competizioni della discipline western e degli attacchi.



I cavalli sono poi protagonisti di momenti di spettacolo e di divertimento per adulti e bambini nelle aree “Westernshow”,negli spettacoli nostop fino alle 23 della sera nell’ambito di “Le Notti di Fieracavalli” e nel “Gala d’oro” con i più famosi artisti equestri internazionali. e nelle “Kids Islands” dedicate ai piccoli. Quest’anno la manifestazione propone anche una ricca offerta gastronomica, con lo Street Food Festival e un’area con selezione dei migliori food truck italiani.



Il Paese Ospite 2016 è la Germania, nazione di grande tradizione equestre e prima in Europa per numero di cavalieri. Presenti in Fiera sei nuove aziende tedesche e una delegazione di 500 operatori bavaresi, oltre a buyer attesi in particolare da Austria, Svizzera, Russia, Repubblica Ceca e area dei Balcani.



La fiera, nata nel 1898 come mercato dei cavalli, conserva la sua vocazione commerciale con tre padiglioni che presentano i migliori brand nazionali e internazionali nel campo di accessori e articoli per l’equitazione, abbigliamento, attrezzature tecniche, alimenti per cavalli, farmaceutica, veterinaria e complementi per maneggi e scuderie.



Tutto questo naturalmente avviene nel massimo impegno per il rispetto del benessere degli animali presenti: il quartiere fieristico è infatti attrezzato a misura di cavallo, con servizi veterinari, due commissioni di vigilanza – etica e tecnico-scientifica – e la partnership con Progetto Islander che ha dato vita al primo portale in Italia per adozioni di equidi.



Tutte le info sono sul sito www.fieracavalli.it/



Fiercavalli

Quartiere fieristico di Veronafiere - Viale del Lavoro, 8 - 37135 Verona

Orari: 9.00 – 23.00 giovedì, venerdì e sabato.(chiusura padiglioni commerciali ore 19.00)

Domenica apertura 9.00-19.00

Biglietti: intero: 25€ ridotto (ragazzi 6-12 anni e over 65): 15€ Bambini 0-5 anni ingresso gratuito. >

Acquisti online - biglietto unico: 20€