Fiera nazionale di San Martino, la vetrina del buon gusto veronese

12:13 - Arcole, in provincia di Verona, sabato 8 e domenica 9 novembre ospita la Fiera nazionale di San Martino, un appuntamento gastronomico tra rievocazioni storiche, spettacoli musicali dal vivo e buon gusto di grande qualità.

Giunta alla sesta edizione, l'appuntamento permette ai visitatori di entrare in contatto con questo affascinante territorio, il suo glorioso passato e un presente caratterizzato da una produzione agricola di elevata qualità. Sono più di cento gli espositori di prodotti tipici e artigianali, mentre in tavola vengono serviti i piatti migliori della cucina locale: risotto all’isolana e polenta con il musso (mulo) oppure con il baccalà, il tutto annaffiato dall’immancabile Arcole DOC.



Inoltre, grande spazio viene dato alle rievocazioni storiche in costume: dalla storia del territorio raccontata attraverso le vicende dei Signori della terra d'Arcole, al Castrum de Arculis fino al passaggio di Napoleone, impegnato nel 1976 in una vittoriosa battaglia contro le truppe austriache sulle rive del torrente Alpone. Nei giorni della Fiera è possibile visitare il il piccolo museo del paese che custodisce tutte le memorie di Napoleone.



Ma ad Arcole restano anche numerose tracce del glorioso periodo della Serenissima, con splendide ville e corti disseminate in tutto il territorio. Di notevole interesse sono i resti di una villa rustica di età romana, rivenuti dopo gli scavi archeologici in via dell’Alzana, tra Arcole e San Bonifacio: attraverso un percorso audiovisivo, i visitatori possono scoprire la storia di questo sito, che venne abitato durante il Medioevo e trasformato in un piccolo villaggio.