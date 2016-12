Fiera di Rimini: un weekend a tutta musica

L’evento, alla sua prima edizione, è organizzato da Rimini Fiera in collaborazione con APIAS, SILB FIPE, ENA e il patrocinio di Regione Emilia-Romagna e Comune di Rimini. Il taglio del nastro, affidato all’assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna Andrea Corsini, è previsto per sabato 7 maggio alle ore 11, Ingresso Ovest (via San Martino in Riparotta). Intervengono il sindaco di Rimini Andrea Gnassi e il presidente di Rimini Fiera, Lorenzo Cagnoni.



Tra le novità presenti in Fiera segnaliamo la Technology Expo e i padiglioni Live Technology Show che riuniscono le tecnologie luci, audio e video di ultima generazione in un contesto dinamico e interattivo pensato per gli addetti ai lavori, ma con spettacoli inediti in grado di affascinare anche il grande pubblico. Gli amanti di musica e spettacolo dal vivo non devono mancare la visita al padiglione Music Inside Art – Il Villaggio delle Arti, in cui i protagonisti della musica interagiscono con quelli dell’arte contemporanea. Per loro ci sono anche la Fun Clubbing Zone, laboratorio della nuova cultura elettronica, e, nelle giornate di sabato 7 e domenica 8, il MiF - Music inside Festival: 36 ore di elettronica stellare con i dj’s più seguiti del panorama internazionale. In fiera anche MiF by Day e la Burn Residency, alla ricerca dei nuovi talenti del deejaying.



Non mancano convegni, incontri e talk nel segno di Convention & Educational e, nella migliore tradizione di un territorio dove il ritmo è da sempre parte integrante del vivere, appuntamenti ed eventi organizzati ad hoc nei club più trendy della Riviera.



La kermesse è aperta dalle 10 alle 19 e durante l’intera manifestazione è operativa la Stazione Ferroviaria interna di Rimini Fiera, con 14 treni speciali ogni giorno per raggiungere facilmente il quartiere fieristico.

Biglietti: intera manifestazione 20 euro, ridotto on line 15 euro. Giornaliero 12 euro, ridotto on line 6 euro Info: www.musicinsiderimini.it;