Fiera di Milano: G! Come Giocare

Oltre 100 aziende, tra le principali del settore, mettono gratuitamente a disposizione del pubblico i giocattoli e i giochi del loro catalogo, dalle ultime novità elettroniche ai classici senza tempo: costruzioni, trenini, bambole, robot, giochi da tavola e videogames: uno mondo di giocattoli tutti da provare con mamma e papà.



G come Guerre Stellari - In attesa dell'uscita nelle sale italiane di Star Wars – Il Risveglio della Forza, prevista per il prossimo 16 dicembre, G! come Giocare propone ai suoi giovani visitatori un viaggio nella “galassia lontana lontana” con una vera e propria magia tutta da vivere nella Star Wars Arena. La location ospita giochi, tornei, dimostrazioni e prove gratuite con i giochi messi a disposizione da aziende produttrici di giochi a licenza Star Wars. Grazie alla presenza dei combattenti di Jedi Generation si può anche assistere a duelli a colpi di spada laser e, se si è bravi, portarsi a casa l'ambito diploma di Cadetto Imperiale dopo aver partecipato al corso di addestramento.



G come Giochiamo con Peppa Pig - Vera e propria star dell'immaginario dei bambini, sabato e domenica Peppa Pig è uno degli ospiti d'onore di questa edizione. Peppa, in una speciale versione Principessa, e il suo fratellino George, nelle vesti di un coraggioso cavaliere, accolgono nel loro castello tutti i piccoli amici per divertirsi insieme tra giochi, balli e Photo Opportunity. Un grande schermo proietta gli episodi del cartone animato mentre a turno i bambini possono giocare e partecipare alle diverse animazioni, anche in compagnia di Gipo (il conduttore della famosa trasmissione Le Storie di Gipo) e Carolina (conduttrice de La Posta di YO YO).



G come Giochi in scatola - Un'area dedicata ai giochi in scatola: una ludoteca in cui provare, dimostrare, giocare e scoprire tutte le novità del mondo ludico sfidandosi, confrontandosi e partecipando alle dimostrazioni sui tavoli da gioco messi a disposizione gratuitamente dalle aziende per tutta la durata della manifestazione.



G come Gioco cibo per la mente - Torna l'amatissima Ghisalandia, la pista urbana animata dalla Polizia Locale del Comune di Milano che, grazie ad automobiline, motociclettine elettriche e biciclette, insegna agli automobilisti e motociclisti di domani il rispetto della segnaletica e della buona educazione stradale. Nell'anno di Expo non può mancare Mangiando s'Impara, il progetto dedicato all'alimentazione che mira a insegnare ai bambini le regole fondamentali per mangiare bene e sano. Grazie alla presenza dell'Istituto Italiano di Sicurezza del Giocattolo i genitori posono chiedere informazioni su come scegliere il giocattolo più sicuro e adatto per i loro bambini, imparando a leggere le etichette con maggior attenzione e avvicinandosi alle norme dell'anticontraffazione. Il Consorzio Remedia è invece a disposizione con le sue divertenti iniziative per insegnare come smaltire i rifiuti, gli imballaggi dei giochi e soprattutto le batterie scariche.



G come Giochiamo in dolce - Creare con le proprie mani deliziosi dolcetti decorati diventa un gioco a G come giocare! Con la cake designer di fama internazionale Barbara Perego e Chef Moreno Ungaretti i bambini possono imparare l'arte della decorazione in pasta di zucchero. Allo Stand di Arte e Tavola tutti i giorni corsi di decorazione in cui ogni bambino può realizzare la sua creazione e portare a casa un bellissimo cupcake decorato. Allo stand sono anche esposte le bellissime creazioni di Barbara Perego, che danno vita a personaggi dei disegni animati in pasta di zucchero.



Per maggiori informazioni sulla manifestazione, www.gcomegiocare.it