Fiera di Milano: G! come Giocare

15:44 - Tre giorni di assoluto divertimento con tutti i giocattoli più belli e più nuovi da “testare”, da scoprire e dai quali trarre ispirazione per la letterina a Babbo Natale: l’appuntamento è con G! come Giocare, che dal 21 al 23 novembre aspetta grandi e bambini a Fieramilanocity (Padiglione 3) dalle 10 alle 20.

Oltre 100 aziende, tra le principali del settore, mettono gratuitamente a disposizione del pubblico i giocattoli e i giochi del loro catalogo, dalle ultime novità elettroniche ai classici senza tempo: costruzioni, trenini, bambole, robot, giochi da tavola e videogames: uno mondo di giocattoli tutti da provare con mamma e papà. Tra gli ospiti ricordiamo le Tartarughe Ninja, i Power Rangers, le Winx, i cosplay degli eroi Marvel e di My Little Pony, gli amici di Sylvanian Families, un Darth Vader (il “cattivo” di Star Wars) alto più di due metri costruito dai visitatori con oltre di 50.000 mattoncini Lego e Foody, la simpatica mascotte di Expo 2015. Ci sono anche un campo da calcio, allestito grazie alla collaborazione dell’Associazione Italiana Calciatori e KIA, e una mostra di palloni con esemplari a partire dagli anni Venti ad oggi.



GHISALANDIA - Grazie alla partecipazione della Polizia Municipale di Milano i bambini possono esercitarsi nel rispetto delle regole della sicurezza stradale guidando automobiline elettriche, a pedali e biciclettine all’interno di una pista che riproduce una strada cittadina, con tanto di cartelli stradali e strisce pedonali, sotto l’occhio attento dei vigili del Comune di Milano.



GIOCARE IN… SCATOLA – I giochi da tavola hanno uno spazio dedicato, a cura di PLAY, il festival del gioco di Modena, con tante partite da disputare e in cui mettersi alla prova.



GIOCARE MANGIANDO - In vista di Expo 2015 non poteva mancare un’area dedicata al tema della nutrizione, intitolata Mangiando s’Impara e curata da VG Crea. Ci sono attività laboratorio per educare in modo giocoso a un sano approccio al mondo dell’alimentazione, un’area cucina in cui i bambini, armati di cappelli, grembiulini e mattarelli, possono preparare con l’aiuto di veri chef alcuni semplici piatti realizzati con prodotti di qualità. C’è anche il supermarket formato bambino, per la “Spesa Intelligente”, la “Fattoria”, l’”Orto” e il “Bosco di frutta”, per scoprire come nascono gli alimenti. Nell’area Giocando in dolce si può poi imparare l’arte del Cake Design, decorando dolcetti per bambini. Le mamme più brave ed esperte possono iscrivere una propria creazione allo speciale contest: le torte resteranno esposte durante tutta la manifestazione e possono essere votate per premiare la più bella. Iscriversi costa € 20 incluso ingresso omaggio per la fiera: basta scrivere a info@arteetavola.it.



GIOCANDO VOTANDO. Dopo il successo dello scorso anno, torna il Toy Award: attraverso un’apposita cartolina distribuita all’ingresso, i genitori possono eleggere il gioco preferito tra una selezione dei prodotti presenti alla manifestazione, Grazie alla presenza della Commissione Difesa Vista per tutti e tre i giorni si potranno effettuare controlli gratuiti della vista per grandi e piccini con ottici e oculisti presso lo stand. Ingressi: intero 9 euro, ridotto con iscrizione alla newsletter 5 euro. Bambini: fino a 14 anni 1 euro - Gratis per i bambini sotto i 2 anni Noleggio gratuito di passeggini, area di parcheggio per il proprio passeggino, aree di servizio per allattare o cambio pannolini. Info sul sito www.gcomegiocare.it, e sulla pagina Facebook www.facebook.com/GcomeGiocare,