Festival del fumetto, tra novità e giochi spaziali

AREA COMICS - Agli espositori piace mantenere viva la passione per le “nuvole parlanti”e per tutti i prodotti legati al fantastico mondo dei personaggi di carta. Antiquari del fumetto mettono in vendita albi rari dal grande valore culturale portando il visitatore in un mondo di arte e lettura, ma vastissima è la scelta che il pubblico può incontrare camminando tra gli stand: robots giapponesi che riproducono i più famosi protagonisti delle anime giapponesi, gadgets di ogni tipo che si ispirano ai personaggi del fumetto, statue, portachiavi, poster, portafogli e tantissimi altri prodotti. Da non dimenticare la vasta scelta di dvd, anime, giochi in scatola e prodotti provenienti dal Giappone.



AREA LUDICA - Centinaia di persone si sfidano ai tavoli da gioco durante le due giornate di manifestazione. Oltre ai classici giochi da tavolo si susseguono numerose dimostrazioni di quelli di ruolo, oltre all'esposizione e alla dimostrazione di giochi legati alle miniature, giochi astratti e giganti, role play e live role play dove si interpreta un personaggio scelto dal giocatore.



COSPLAY - Il termine cosplay, anche se di ispirazione inglese, è una parola coniata in Giappone ed è l'abbreviazione di "costume play": la persona, infatti, vestendosi e copiando le caratteristiche del personaggio animato lo rende vivo.



VIDEOGAMES - Oltre 50 postazione PC, totem, mega pad ricostruiscono il percorso dei videogames durante gli anni. Tra giochi indi e arcade si arriva ai giorni nostri con le ultime novità del settore, passando attraverso dimostrazioni e tornei.



POTTER RADUNO NAZIONALE - Durante la due giorni di manifestazione all'interno del padiglione B si svolge il classico appuntamento interamente dedicato al mondo di Harry Potter. Tutti gli appassionati del mago più famoso al mondo trovano qui una fantastica opportunità per condividere la loro passione con migliaia di altre persone innamorate di questa intramontabile saga.



Orari: Sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00

Per raggiungere Parco Esposizioni Novegro (via Novegro –20090 Segrate) vengono messe a disposizione navette gratuite partendo da Piazza M.te Titano MM2 Lambrate.

Per maggiori informazioni, www.festivaldelfumetto.com