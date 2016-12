11 aprile 2015 Festa del Tulipano: Castiglione del Lago si inchina alla primavera In provincia di Perugia una festa allegra e colorata tra addobbi floreali, fantasia e carri folcloristici Tweet google 0 Invia ad un amico

15:36 - Uno scorcio di Olanda sulle rive del Lago Trasimeno. Siamo a Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, dove, da mercoledì 15 a domenica 19 aprile si svolge la Festa del Tulipano che da 49 anni anima lo splendido borgo tra cortei storici, balconate fiorite e carri allegorici.

Furono i fiamminghi, nel lontano 1956, a trasferire agli abitanti del luogo l’usanza di accogliere con i tulipani l’arrivo della primavera. Con il primo fiore, troppo corto per essere venduto, venivano addobbate finestre, balconi e piccoli carri. Da allora ne è stata fatta di strada, e oggi la manifestazione organizzata dall'Associazione Turistica-Pro Castiglione richiama nel paese in provincia di Perugia decine di migliaia di visitatori. Anche quest’anno sarà festa per 5 giorni: come per incanto centinaia di migliaia di tulipani fioriranno da finestre, balconi, vetrine di negozi e di uffici, piazzette e angoli delle strade fino alla caratteristica sfilata dei carri allegorici addobbati esclusivamente con tulipani.



Dal 1956 a oggi sono più di 1.500 i carri allestiti per l’occasione e il tema scelto per l’edizione 2015, “Ascanio della Corgna”, riporta tutti indietro al 1500. Condottiero e nobile, Ascanio è stato il primo marchese sovrano di Castiglione del Lago; grande appassionato di architettura, negli 8 anni del suo regno contribuì a modificare radicalmente l’aspetto del borgo. E così, a partire da mercoledì 15 aprile, aprono le taverne tipiche che rappresentano un richiamo irresistibile per gli amanti della buona cucina, mentre i visitatori possono assistere al corteo storico di Ascanio della Corgna, al saluto del Marchese al popolo, all’esibizione dei Falconieri, ai giochi in costume e alle esibizioni delle bande musicali e dei gruppi folk per le vie del paese.



Un borgo magico, immerso in un contesto naturalistico unico e con un grazioso centro storico tutto compreso all’interno delle mura medievali. Dalle tre porte di accesso a Castiglione del Lago è possibile visitare il Palazzo Ducale e la Fortezza, oltre alla chiesa di Santa Maria Maddalena e l’antico Palazzo del Popolo, ma di grande impatto visivo è anche il percorso panoramico sotto le mura esterne, lungo il Poggio olivato. Per gli amanti della natura, invece, c'è la possibilità di percorrere in mountain-bike la pista ciclabile che costeggia il lago.