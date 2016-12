Ferrara in festa con la gara di sbandieratori

14:20 - Bandiere, tamburi, fasti rinascimentali e un caleidoscopio di colori: Ferrara, dall'11 al 13 settembre ospita i “Campionati Nazionali di Bandiere – Tenzone Aurea”, con i migliori 20 gruppi italiani di sbandieratori, pronti a darsi battaglia nelle piazze del centro storico della città estense per aggiudicarsi il “drappo” della vittoria. Una splendida occasione per compiere un vero viaggio nel tempo, tra le bellezze in una città gioiello, patrimonio dell’Umanità Unesco.

La manifestazione, organizzata e promossa dall'Ente Palio città di Ferrara e dalla F.I.Sb. (Federazione Italiana Sbandieratori e Musici) in collaborazione con il Comune di Ferrara , porta in città 926 atleti, che vestono i colori dei migliori gruppi di tutta Italia in rappresentanza di quasi tutte le regioni, dalla Sicilia al Piemonte. La grande cerimonia di inaugurazione ha inizio venerdì 11 alle 20.30 con un corteo in cui sfilano tutti i gruppi di sbandieratori che partecipano alla gara, con partenza da Piazza Castello e arrivo in piazza Municipale dove si svolge un breve spettacolo. Sabato mattina, a partire dalle 9.00 cominciano le esibizioni.



Il programma di gara è molto intenso. Nella prima giornata si svolgono le gare delle specialità Singolo Tradizionale, Grande Squadra e Gara Musici (eliminatorie rispettivamente in piazza Savonarola e piazza Municipale; finali dalle 21.00 in piazza Municipale). Per le specialità della Coppia Tradizionale e della Piccola Squadra (rispettivamente in piazza Savonarola e piazza Municipale) l’appuntamento è per domenica mattina per le eliminatorie e domenica sera, sempre in piazza Municipale, per le finali. A seguire si svolgono le premiazioni e la cerimonia di chiusura.



Anche se “sventolare una bandiera” ad oggi non è riconosciuto ufficialmente come sport dal CONI, è indubbio che per praticarlo a livelli “da campioni” gli atleti investono fatica, allenamento, costanza, disciplina e passione, come in ogni altro sport. I Giochi delle Bandiere sono un movimento che in Italia raccoglie diverse migliaia di praticanti per un totale di oltre 90 gruppi associati provenienti da quasi tutte le regioni italiane. Le gare si svolgono in tre splendide piazze rinascimentali: Piazza Municipale, un tempo cortile del Palazzo Ducale, sulla quale si affacciano lo scalone monumentale dello stesso Palazzo oggi sede del Municipio, piazza Savonarola, prospiciente il Castello Estense, monumento simbolo di Ferrara, e piazza Trento e Trieste, sulla quale si affacciano la Cattedrale di Ferrara e il porticato della via delle botteghe e che un tempo era la piazza delle Erbe, sede del mercato.



Le piazze che ospitano i capi di gara sono dotate di tribune aperte al pubblico e ai sostenitori (circa 400 posti disponibili). Chi volesse non solo assistere alle esibizioni, ma vedere come si allenano e si preparano alla gara gli atleti, può accedere ai tre campi di allenamento: due in piazza Trento e Trieste e uno al Giardino delle Duchesse. Nelle piazze teatro delle gare saranno a disposizione del pubblico diversi punti ristoro, la segreteria della manifestazione, collocata in Sala Estense su Piazza Municipale (da venerdì 11 a domenica 13 h. 8-13/15-17).



Tra le numerose chicche proposte dagli organizzatori ricordiamo il punto di annullo filatelico con uno speciale timbro delle Poste Italiane ideato apposta per la Tenzona Aurea. I cacciatori di gadget trovano le magliette della manifestazione e gli avatar degli atleti al Giardino delle Duchesse nell'area riscaldamento: gli avatar vengono realizzati presso la postazione Tryeco 2.0, dove viene scattata una foto 3D del viso dello spettatore. Viene poi messa in produzione una statuina da collezione della figura dello sbandieratore con il viso dell'interessato, il costume, i colori e la bandiera del suo gruppo di appartenenza.



Per soggiorni, info e prenotazioni www.visitferrara.eu; :www.paliodiferrara.it , www.esteviva.it