Ferrara: autunno tra incantesimi e magia

Scocca la bacchetta magica e divampa l’incantesimo: a Ferrara e provincia c’è “ Novembre Magico ”. Per 4 settimane, da sabato 5 novembre fino a sabato 17 dicembre 2016 , la città estense , insieme a Copparo e Migliarino , saranno lo scenario di grandi eventi, sorprendenti show, giochi di prestigio, illusionismo, in un percorso insolito tra cultura, enogastronomia e spettacolo.

Tanti gli appuntamenti con artisti italiani ed internazionali nei teatri – gli eventi clou sono il 26 e 27 novembre - e poi visite guidate “magiche”, laboratori a tema per ragazzi, cene ed emozioni. La manifestazione ideata da Stileventi Group, in collaborazione con IBO Italia Ong Onlus, l’associazione di volontariato a cui andrà parte del ricavato della manifestazione per progetti di solidarietà, vede 3 serate principali: il 5 novembre a Migliarino, il 26 a Ferrara e il 17 dicembre a Copparo.



I maghi più famosi - Dal 23 al 27 novembre 2016, inoltre, nelle Grotte del Boldini di Ferrara, c’è la mostra "Illusionarium", interamente dedicata alle illusioni ottiche, costruite artigianalmente da Carlo Faggi e oggetto di interesse della trasmissione Voyager che le ha dedicato un servizio.Per immergersi in questo mondo di magia, i visitatori possono scegliere le offerte magiche del Consorzio Visit Ferrara, che raggruppa circa 90 operatori turistici di tutta la Provincia ferrarese. Da segnalare anche due show invernali: Antonio Casanova il 28 gennaio 2017 al Teatro Nuovo di Ferrara e Silvan il 18 marzo al Teatro Micheli di Copparo.



Per maggiori informazioni: www.visitferrara.eu



