FAImarathon: alla scoperta dell'Italia più bella

Palazzi, chiese, castelli, teatri, parchi, cortili, ma anche quartieri e interi borghi, luoghi dello sport e della produzione industriale, spesso inaccessibili al pubblico, a volte poco conosciuti o semplicemente appena restaurati apriranno le loro porte e si sveleranno agli occhi del pubblico. Una passeggiata culturale nell’Italia più bella che, grazie ai 150 itinerari tematici proposti dai giovani del FAI - da percorrere liberamente, senza punti di partenza o arrivo, per intero o solo in parte, da soli o in compagnia - permetterà di vivere una giornata emozionante e imprevedibile, alla scoperta di più di 600 luoghi di interesse culturale e paesaggistico che rappresentano l’identità, la storia e le tradizioni delle nostre città.



Tra gli itinerari proposti, ecco il programma in alcune delle principali città italiane:

A Milano lo sguardo sarà rivolto al quartiere che ospitava l’ex Fiera, ora in radicale trasformazione, con una passeggiata nell’avveniristico CityLife e nell’area del Portello;

A Torino verranno raccontati i protagonisti dell’arte figurativa in città e si potrà eccezionalmente visitare Casa Casorati;

A Roma si andrà alla scoperta del distretto commerciale e produttivo dell’Ostiense, con un excursus che va dall’epoca romana agli inizi del ‘900 visitando, tra gli altri, il Gazometro, la Centrale Montemartini e l’Area Archeologica del Nuovo Mercato Testaccio;

A Napoli, l’itinerario nello storico Rione Sanità, un viaggio nelle viscere della città: dalla Basilica di Santa Maria della Sanità, importante esempio del barocco napoletano che custodisce le Catacombe di San Gaudioso, al laboratorio di scultura dell’artista Michele Iodice ricavato da un’ex cava di tufo;

A Palermo la FAImarathon sarà centrata sull’antico quartiere della Kalsa dove eccezionalmente sarà possibile visitare il cantiere di restauro di Palazzo Butera, passata residenza dei Lanza di Trabia, e che nel 2018 ospiterà un grande polo d’interesse e museale dedicato all’arte contemporanea.



