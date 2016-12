FAI Marathon: itinerari culturali

16:36 - Il FAI domenica 12 ottobre propone un’iniziativa davvero originale: la FAI Marathon, una maratona non competitiva che stranamente non invita a correre ma a scoprire lentamente quei luoghi d'Italia di cui spesso si ignorano le bellezze, il valore e la storia a causa della vita frenetica. Le città interessate all’evento sono oltre 120.

UNA MARATONA DAVVERO SPECIALE - Tra gli itinerari proposti da FAI Marathon ci sono i tour: "Piazze visibili e invisibili" della città di Milano che ha come filo conduttore i luoghi della città che nel corso dei secoli favorirono gli “scambi” sia commerciali che culturali della città. L’itinerario permette di scoprire non solo le piazze più conosciute come Largo Augusto o Piazza Santo Stefano ma anche spazi di grandi incontri di scambio commerciale e di pensiero. Tra le tappe della visita anche il Teatro Lirico.

New entry tra le città che partecipano all’evento: Monza che ha scelto il centro storico come luogo dove sviluppare l'itinerario e il tema dell'acqua come filo conduttore della manifestazione. Organizzata per la prima volta in città dalla delegazione monzese del FAI in collaborazione con il Comune, la giornata si snoderà attraverso un originale percorso in 10 tappe nel centro storico cittadino e lungo il Lambro. Una passeggiata culturale, che permetterà di conoscere la città nei suoi aspetti ambientali, urbanistici, storici e artistici grazie alla presenza di guide esperte.

In Liguria, invece, la città di Genova propone l’itinerario “Nervi, amato paese” che si dal quartiere residenziale di Nervi, noto per la bella passeggiata a mare, i parchi e il porto turistico conduce fino a raggiungere Sant’Ilario. In Emilia Romagna, invece, Bologna offre ai partecipanti della maratona tutta la bellezza del Portico di San Luca che collega il centro della città al Santuario sulla cima del Colle della Guardia. A Roma la FAI Marathon intende richiamare l’attenzione dei partecipanti sul rapporto città-fiume con l’itinerario: “Il Tevere e Roma: la Storia cammina lungo il fiume”. Mentre per chi desidera scoprire le bellezze del Sud Italia in Calabria Squillace (CZ) propone un tour tra leggende, storia, tradizioni e cultura del borgo. Nel corso della manifestazione è prevista anche una dimostrazione pratica di come si lavora l'argilla.



Per maggiori informazioni: www.faimarathon.it