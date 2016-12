Expo Model Show: MalpensaFiere apre le porte al divertimento

Sabato 23 e domenica 24 maggio MalpensaFier e (Via XI settembre 16, Busto Arsizio ) ospita Expo Model Show, la più attesa kermesse dell'anno dedicata al modellismo : per tutti gli appassionati sezioni dedicate ai giochi da tavolo e costuming, da Harry Potter a Star Wars. Un intero week-end dedicato a giocatori di tutte le età per vivere un viaggio all'interno di oltre 12.000 metri quadrati al coperto e 25.000 all'aperto, che parte dal mondo del modellismo statico e dinamico per arrivare al mondo dei Cosplayers, passando per i giochi da tavolo e i videogiochi.

Chi è alla ricerca di una scarica di adrenalina trova quattro piste e 6.000 metri quadrati di gara Drifting (spettacolari gare di guida), le mini4WD (super modellini di auto da corsa) e diversi automodelli in scala. Expo Model Show è anche fantasy e animazione: MalpensaFiere apre le porte al Castello di Hogwarts, la scuola do magia inventata dalla penna di J.K.Rowling, dove tutti gli aspiranti maghi e streghe possono imparare l’arte della magia e ottenere la patente di volo sulla scopa. Quale migliore occasione per imparare a usare le bacchetta magica di Harry Potter?



Non mancano le aree dedicate anche ai bambini e ai ragazzi: tornei di Subbuteo, giochi di carte, videogiochi che ripercorrono la storia del videogames dagli anni '70 fino ad oggi con 15 postazioni free play e 20 postazioni di giochi da tavolo.



Ingresso: intero € 8,00, ridotto (dai 12 ai 18 anni e gli over 75) e i bambini (6/12 anni) € 4,00.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.expomodelshow.it

