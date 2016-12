Eventi magici al Castello di Grumello

12:08 - Il castello medievale di Grumello in Valcalepio, a poca distanza da Bergamo, organizza due giornate dedicate a tutta la famiglia all’insegna degli enigmi e della magia. Il primo appuntamento è per sabato 18 ottobre, ed è intitolato "a cena con l'imperatore"; il secondo, " Halloween: la grande festa del plenilunio" è previsto invece per domenica 26 ottobre.

Il tema della prima serata è l'investigazione. Durante la cena, tra una portata e l’altra non mancano colpi di scena e momenti di pura adrenalina. La storia, alla quale partecipano tutti i commensali, riporta i presenti nell'Anno Domini 1165. La città di Milano è stata rasa al suolo, Papa Alessandro III è in esilio ad Avignone e sul trono pontificio siede una marionetta dell'arcivescovo di Colonia. In un Italia divisa tra nuovi movimenti eretici e sottili giochi politici, il libero comune di Grumello deve decidere il proprio futuro. E mentre il consiglio cittadino e i nobili del borgo sono riuniti per una sontuosa cena al castello, c'è chi sta già affilando un gelido pugnale per far pendere la bilancia a suo favore. Un’esperienza davvero unicae coinvolgente che lascia tutti con il fiato sospeso. Come in ogni banchetto che si rispetti vengono soddisfatti tutti i piaceri della gola con piatti realizzati conricette storiche dei secoli passati.



Una giornata del tutto diversa è quella dedicata ai piccoli visitatori del castello che per la festa di Halloween vengono vestiti con speciali costumi a tema e diventano protagonisti e primi attori di una storia fantastica. Tra fate e folletti vivono un’avventura mozzafiato, tra mille colpi di scena. Tutto questo mentre i genitori si rilassano con una visita all'antico maniero e alle sue cantine plurisecolari degustando del buon vino.



"A CENA CON L'IMPERATORE": sabato 18 ottobre a partire dalle ore 18.00 per chi vuole visitare il maniero e le sue cantine. Vestizione alle ore 19.00; a seguire la cena con prenotazione obbligatoria (tel. 348.30.36.243).

“HALLOWEEN: LA GRANDE FESTA DEL PLENILUNIO”, domenica 26 ottobre dalle 15.00 alle 18.00, prenotazione obbligatoria al 348.30.36.243, ingresso bambini: in prevendita 15 euro, alla cassa in giorno dell'evento 18 euro. Adulti: per visita al castello e degustazione vini: 18 euro.