Eurochocolate 2015: Perugia capitale del cioccolato

Sono infatti i mustacchi i grandi protagonisti delle iniziative di quest'anno, a partire dal baffo da record, una gigante scultura ricavata da un blocco di cioccolata di oltre 3.000 chilogrammi, lavorata dalle sapienti mani dello scultore Andrea Gaspari che ha trasformato questa golosa materia prima nell' enorme Baffo Mustachoc. La scultura misura oltre 4,35 metri di larghezza e 1,68 metri di altezza: è posizionata in Piazza IV Novembre, a disposizione dei visitatori che possono ammirarla e scattare selfie con il goloso baffone sullo sfondo. A poca distanza c'è anche un Temporary Shop rigorosamente cioccolatoso.



Ruotano intorno al tema mustacchio alcuni altri eventi prelibati, tra cui la mostra “Sulla Bocca di Tutti”, un appassionante percorso che guida i visitatori alla scoperta di stampe, documenti foto e pezzi da collezione che hanno fatto la storia dei baffi, e l'originale bafferia “Mi Fai un Baffo?” in cui abili barbieri sono impegnati a curare il look dei visitatori a colpi di rasoio e pettine, da ammirare o ai quali affidarsi per rinnovare il proprio aspetto, in modo completamente gratuito. Sono present anchei, come da tradizione, le amatissime Sculture di Cioccolato, gli appuntamenti internazionali di Eurochocolate World, il summit internazionale “ HeartH of Chocolate”, gli incontri letterari “Cioccolata con l'Autore”e un ricco programma di degustazioni, convegni, laboratori e molte altre attività in un turbinio di golosi appuntamenti, in diverse location del centro storico di Perugia.



Il Chocolate Show propone la più ricca varietà di cioccolato italiano e straniero, con la possibilità di scegliere fra oltre 6000 prodotti proposti da oltre 100 aziende. Ritorna anche la ChocoCard, la carta servizi di Eurochocolate che, al prezzo di 5 Euro, permette di godere di omaggi, sconti e di partecipare al grande concorso ChocoCard 2015 che mette in palio oltre 100 premi, tra cui una FIAT Panda Easy e alcuni viaggi e vacanze. La ChocoCard può essere acquistata a Perugia presso i ChocoCard Point in Piazza Italia, Piazza Matteotti e Piazza della Repubblica, e presso tutti gli stand della manifestazione.



Nei giorni feriali si svolgono le iniziative per le scuole primarie e dell'infanzia, tra cui "A lezione di Cioccolato”, che si svolge nella Loggia dei Lanari ed è animata dal gruppo Grifo Agroalimentare in collaborazione con Università dei Sapori e con Post. Segnaliamo inoltre, presso la Rocca Paolina, "ChocoCake - Design, decorazioni da leccarsi i baffi!” e il laboratorio didattico manipolativo "I Pasticcioni”, entrambe firmate da Emi Supermercati. Non mancano iniziative sul tema del consumo responsabile e delle buome pratiche alimentari, tra cui "Io mangio tutto. No al cibo ella spazzatura" proposta da Actionaid contro lo spreco alimentare.



Eurochocolate 2015 è patrocinata da Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Perugia, Camera di Commercio di Perugia, Icco e Fairtrade.



Per informazioni e per il programma completo della manifestazione, sito Internet www.eurochocolate.com.