Eurochocolate 2014: Perugia capitale del cioccolato

12:44 - A Perugia torna l’appuntamento più goloso dell’anno: Eurochocolate che, dal 17 al 26 ottobre, riempirà di cioccolato e dolcezza le strade della città. Il tema di quest’anno è “MasterChoc” con il simpaticissimo claim: “Non faremo torte a nessuno…”. Cuore della manifestazione è la grande tensostruttura Expo Chocolate, allestita in Piazza IV Novembre. Golose iniziative come le Sculture di Cioccolato, appuntamenti internazionali con Eurochocolate World, iniziative per i più piccoli e tante altre novità per due weekend da leccarsi i baffi.

EUROCHOCOLATE: UN MONDO DI CIOCCOLATO – Anche quest’anno non poteva mancare l’appuntamento più atteso della manifestazione: le Sculture di Cioccolato by Nestlé Perugina che il 19 ottobre, dalle 10 alle 18, trasformeranno il centro storico di Perugia in una vera e propria galleria d’arte: quattro enormi blocchi di cioccolato Perugina da 11 quintali ciascuno che verranno plasmati dal vivo con abilità e creatività da bravissimi scultori. Tantissime poi le iniziative organizzate dalle più importanti aziende ciocolatiere.

Tra le tante: tutti i giorni, dalle 10 alle 19, in Piazza IV novembre Lindt presenta la linea HELLO dedicata a tutti gli amanti del cioccolato con uno stile giovane, social, curioso e cosmopolita. E allora al via fiumi e fiumi di: Cookies&Cream, Caramel Brownie, Strawberry Cheescake, Dark Chocolate Cookie e Crunchy Nougat. Sempre tutti i giorni, dalle 10 alle 19, Caffarel per celebrare i 150 anni del suo Gianduiotto presenterà in piazza Italia una scultura gigante a forma di Gianduiotto realizzata dal maestro torinese Ugo Nespolo. Durante i due week-end della dolce kermesse, i visitatori potranno divertirsi all’insegna del claim Guarda il mondo da un Tablò! Grazie al quale chi vorrà, condividendo le proprie foto sui social e mostrando le foto scattate alla Casa del Cioccolato Perugina potrà aggiudicarsi golosi omaggi.

Anche quest’anno fa la sua comparsa il grande emporio dedicato al mondo del cioccolato: il Chocolate Show! con oltre 500 delizie al cioccolato presentate da circa 100 aziende, tra piccoli artigiani, medie e grandi imprese dolciarie nazionali.

Come sempre non mancheranno i tanti golosi omaggi da ritirare durante la manifestazione come il primo dei ChocoKomandamenti by Costruttori di Dolcezze (deliziosa confezione contenente 2 tavolette da 75 gr ciascuna di cioccolato fondente e al latte), il Ministick Hello Lindt, le calde cioccolate Ciobar e le barretta Pernigotti. Inoltre per tutti coloro che non vogliono essere solo spettatori ma desiderano imparare l’arte della ciocolateria, Expo Chocolate offre l’opportunità di partecipare a Show cooking, corsi, laboratori e degustazioni guidate. Fra le iniziative più attese: le competizioni MasterChoc che vedranno gareggiare gli allievi del corso di pasticceria dell’Università dei Sapori nella preparazione di golose ricette. Nel fitto programma di Eurochocolate, non mancheranno poi numerosi appuntamenti rivolti ai più piccoli che si svolgeranno presso Expo Chocolate e presso la Sala Forno della Rocca Paolina.



