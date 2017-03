Equitazione: weekend di primavera con “Cavalli in… fiore”

“Cavalli in… fiore” ha come protagonista l’universo floro-vivaistico in occasione di un concorso completo di equitazione nazionale. Nel corso della giornata sono a disposizione dei visitatori varie aree dedicate ai fiori e alle piante sia da esterno che da interno, in una mostra-mercato allestita in una suggestiva cornice naturale primaverile. L’evento si propone, tra l’altro di promuovere la sensibilità verso l’ambiente e l’attività floro vivaistica in una zona che ospita, specialmente nella zona dei laghi, alcuni tra i giardini più apprezzati al mondo. E’ anche in programma una gara di composizione floreale per il la migliore decorazione di un ostacolo da cross. La composizione floreale vincitrice sarà protagonista insieme a Panguest, il purosangue inglese padrone di casa, della campagna ufficiale della prossima edizione.



Domenica 2 aprile il circolo ospita anche la prima tappa del Trofeo “Albavis”, riservato ai cavalieri e alle amazzoni regolarmente iscritti alla F.I.S.E. Durante i concorsi il pubblico, oltre ad assistere gratuitamente alle competizioni sportive, può passare un’intera giornata all’aria aperta usufruendo anche delle strutture di ristorazione presenti allo Sporting.



Lo Sporting Club Monterosa Novara è uno dei più grandi Centri Ippici d’Italia, che nel 2016 ha riportato il territorio novarese tra i protagonisti dell’equitazione nazionale. La tenuta si estende per circa 240.000 mq, a cui se ne aggiungono altri 500.000 di area boschiva; nella campagna novarese lungo il corso ancora selvaggio del Torrente Agogna, e consente di vivere il proprio tempo libero nel verde e in assoluto relax. Il club ippico è dotato di un campo di salto ostacoli in erba e uno in sabbia, tre campi dressage, un campo coperto in sabbia, un campo cross di 220.000 mq, una giostra e 44 boxes fissi. Il circolo ha una importante scuola di equitazione.



Domenica 2 aprile

Ore: 9.00 – 18.00

Sporting Club Monterosa,

Via XXV Aprile 4 - 28010 Caltignaga fraz. Morghengo (NO)

Info:http://lnx.sportingclubmonterosa.it/